Sthefany Brito mostra quarto do filho FilippoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Sthefany Brito apresentou aos seguidores o quarto de Filippo, seu terceiro filho com Igor Raschkovsky. O bebê completou três meses, e a atriz aproveitou a ocasião para publicar registros da decoração escolhida para o espaço.
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Sthefany Brito mostra quarto do filho Filippo - Reprodução Instagram
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Sthefany Brito mostra quarto do filho Filippo - Reprodução Instagram
Sthefany Brito mostra quarto do filho Filippo - Reprodução Instagram
Sthefany Brito mostra quarto do filho Filippo - Reprodução Instagram
Sthefany Brito mostra quarto do filho Filippo - Reprodução Instagram


Nas imagens, Sthefany mostrou detalhes do ambiente preparado para o caçula. A artista contou que demorou para compartilhar o resultado, mas afirmou ter ficado encantada com o quarto.

“Demorei, mas está aqui o quartinho mais lindo que meu Pippo poderia ter! Já se passaram três meses desde que o Filippo nasceu, e cada vez que entro no quartinho fico mais encantada!”, escreveu.

Filippo nasceu no início deste ano e é o terceiro filho de Sthefany e Igor. O casal também é pai de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 2.

A atriz costuma compartilhar momentos da rotina com os filhos nas redes sociais. Com a chegada de Filippo, ela passou a mostrar também registros da adaptação da família à nova fase.