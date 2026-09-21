Sthefany Brito mostra quarto do filho FilippoReprodução Instagram
Nas imagens, Sthefany mostrou detalhes do ambiente preparado para o caçula. A artista contou que demorou para compartilhar o resultado, mas afirmou ter ficado encantada com o quarto.
“Demorei, mas está aqui o quartinho mais lindo que meu Pippo poderia ter! Já se passaram três meses desde que o Filippo nasceu, e cada vez que entro no quartinho fico mais encantada!”, escreveu.
Filippo nasceu no início deste ano e é o terceiro filho de Sthefany e Igor. O casal também é pai de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 2.
A atriz costuma compartilhar momentos da rotina com os filhos nas redes sociais. Com a chegada de Filippo, ela passou a mostrar também registros da adaptação da família à nova fase.
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