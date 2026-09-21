Rick registra voo antes de helicóptero desaparecer em Santa Catarina - Reprodução/Instagram

Rick registra voo antes de helicóptero desaparecer em Santa CatarinaReprodução/Instagram

Publicado 21/09/2026 22:14

Imagens publicadas por Rick nas redes sociais mostram os momentos que antecederam o desaparecimento de um helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). O cantor, que faz dupla com Renner, aparece ao lado do empresário Bruno Avelar em um aeroporto e também registra parte do trajeto dentro da aeronave.

Nos Stories do Instagram, Rick compartilhou um vídeo em que os dois aparecem diante do helicóptero antes do embarque. Em seguida, são mostradas imagens do interior da aeronave, incluindo a cabine do piloto. O cantor também filmou a paisagem durante o voo.



De acordo com a assessoria de Rick, o artista estava entre os ocupantes do helicóptero. A aeronave havia partido de Porto Belo, em Santa Catarina, com São Joaquim como destino, mas não chegou à cidade.



O helicóptero perdeu comunicação durante o trajeto e passou a ser procurado pelas equipes de busca. O registro publicado por Rick é, até o momento, uma das imagens mais recentes do cantor antes do desaparecimento.



A ocorrência mobilizou equipes para tentar localizar a aeronave na região Serrana de Santa Catarina.