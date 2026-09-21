Rick registra voo antes de helicóptero desaparecer em Santa CatarinaReprodução/Instagram

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Karilayn Areias
Imagens publicadas por Rick nas redes sociais mostram os momentos que antecederam o desaparecimento de um helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21). O cantor, que faz dupla com Renner, aparece ao lado do empresário Bruno Avelar em um aeroporto e também registra parte do trajeto dentro da aeronave.
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Nos Stories do Instagram, Rick compartilhou um vídeo em que os dois aparecem diante do helicóptero antes do embarque. Em seguida, são mostradas imagens do interior da aeronave, incluindo a cabine do piloto. O cantor também filmou a paisagem durante o voo.

De acordo com a assessoria de Rick, o artista estava entre os ocupantes do helicóptero. A aeronave havia partido de Porto Belo, em Santa Catarina, com São Joaquim como destino, mas não chegou à cidade.

O helicóptero perdeu comunicação durante o trajeto e passou a ser procurado pelas equipes de busca. O registro publicado por Rick é, até o momento, uma das imagens mais recentes do cantor antes do desaparecimento.

A ocorrência mobilizou equipes para tentar localizar a aeronave na região Serrana de Santa Catarina.