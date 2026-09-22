Renner se manifesta após helicóptero com Rick desaparecer - Reprodução do Instagram

Renner se manifesta após helicóptero com Rick desaparecerReprodução do Instagram

Publicado 22/09/2026 06:41 | Atualizado 22/09/2026 16:02

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"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento", afirmou Renner.

Com Rick a bordo, a aeronave, de modelo PPMGR, decolou de Balneário Camboriú às 10h30 com destino a São Joaquim, na região Serrana. A última localização conhecida do helicóptero ocorreu na área rural de Urubici, na Serra catarinense, nas proximidades da SC-370. Moradores da região relataram ter visto o helicóptero voando baixo próximo ao último ponto registrado.

Além do cantor, outras quatro pessoas estariam a bordo: o empresário Bruno Avelar, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira e o videomaker Paulo Soares. Equipes de emergência tentam localizar a aeronave.

A dupla Rick & Renner ganhou notoriedade nacional em 1998 com a música "Ela é Demais", que se transformou em um dos maiores sucessos do sertanejo da época. Ao longo da carreira, os artistas emplacaram diversos hits, como "Muleca", "Cara de Pau", "Filha", "Só Pensando em Você", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Sem Você".

Em 2010, Rick e Renner anunciaram a separação. Rick, então, lançou trabalhos solo e continuou atuando como cantor e compositor. Mesmo em carreira individual, seu nome permaneceu fortemente associado aos grandes clássicos que marcaram a trajetória profissional ao lado de Renner. A pausa dos artistas durou oito anos: em 2018 eles retomaram a parceria e voltaram aos palcos.







