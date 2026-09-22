Renner se manifesta após helicóptero com Rick desaparecerReprodução do Instagram
Renner pede orações depois de helicóptero com Rick desaparecer
'Vamos manter a fé e a esperança', disse o cantor por meio do Instagram Stories, nesta segunda-feira (21); buscas seguem em andamento
Famosos lamentam a morte de Rick: 'Muita tristeza'
Cantor morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda (21); informação foi confirmada nesta terça (22)
Edson, da dupla com Hudson, fala sobre situação envolvendo Rick
Cantor pediu por orações pelo colega que desapareceu em helicóptero em Santa Catarina, nesta última segunda-feira (21)
MC Livinho e Byanca Gabarron reatam casamento
Funkeiro revelou a reconciliação com a influenciadora digital ao ser questionado nas redes sociais, nesta segunda-feira (21)
Laura Neiva faz aniversário e ganha buquê do marido, Chay Suede
Atriz e modelo completou 33 anos nesta segunda-feira (21) e comemorou com festinha intimista ao lado do ator e dos filhos do casal
Estreia de musical reúne famosos em São Paulo
Espetáculo é inspirado no romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva; autor prestigiou a montagem, nesta segunda-feira (21)
Filho de Virginia e Zé Felipe sofre acidente e é levado ao hospital
José Leonardo, de 2 anos, machucou o nariz ao pular entre sofás; influenciadora tranquilizou os fãs: 'Foi só um susto mesmo'