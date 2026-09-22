José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, leva pontos no nariz - Reprodução do Instagram

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, leva pontos no narizReprodução do Instagram

Publicado 22/09/2026 07:41

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, sofreu um acidente em casa, nesta segunda-feira (21), e precisou ser levado ao hospital. Em publicação feita no Instagram Stories, a influenciadora explicou que o menino de 2 anos estava pulando de um sofá para o outro quando caiu e machucou o nariz.

"Sumida por motivos de: José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou. Foi só um susto mesmo", escreveu Virginia.

Momentos depois, ela contou aos seguidores que José precisou levar alguns pontos. "Saindo do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele está ótimo e deu tudo certo."

Na mesma rede social, Zé Felipe falou sobre o acidente com o filho. "Cheguei em casa, estava com o José no médico. Ele deu pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus. Só é chato que o nariz sai muito sangue, mas enfim, tudo certo, todo mundo em casa já. Deus é bom o tempo todo", disse o sertanejo.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três. Os dois colocaram um ponto final na relação em 2025 após cinco anos. Atualmente, a influenciadora namora o jogador Vini Jr.

Recentemente, Virginia decidiu que não fará mais publicidade para casas de apostas nas redes sociais. A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que ainda informou que propostas de outras empresas do setor foram recebidas e recusadas por ela. Em agosto, a assessoria da loira comunicou o término da parceira da empresária com uma plataforma de apostas.

"A VF Digital comunica o encerramento da parceria comercial de Virginia Fonseca com a Blaze. A decisão foi formalizada observando os termos aplicáveis à relação contratual, encerrando-se de forma regular este ciclo", anunciou.