Laura Neiva completou 33 anos e ganhou buquê do marido, Chay Suede - Reprodução / Instagram

Laura Neiva completou 33 anos e ganhou buquê do marido, Chay SuedeReprodução / Instagram

Publicado 22/09/2026 11:05

Laura Neiva completou 33 anos nesta segunda-feira (21) e celebrou com uma festinha intimista ao lado de amigos de familiares. A atriz também recebeu homenagens, incluindo do marido, Chay Suede, de 34. Através dos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (22), o ator se declarou ao mostrar que presenteou a amada com um buquê de rosas.

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"Fonte de vida e de amor. Todas as delícias do mundo e dos céus foram feitas para você. Te amo e desejo que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, meu amor. Feliz aniversário", escreveu o intérprete do personagem Pedro na novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo.

Amigos também enviaram felicitações à aniversariante. "Parabéns, Laura. Te amo e te admiro muito", expressou o ator, João Vicente de Castro. "Parabéns, Laurinha. Te amo, estamos juntos sempre", disse o diretor de fotografia, Guilherme Rocha.

Celebração intimista

Na mesma rede social, Laura compartilhou registros da festinha ao lado do marido e dos filhos do casal, Maria, de 6 anos, José, de 4, e Ana, de 1 ano e 10 meses. Com direito a bolo e velinhas, eles cantaram o clássico "Parabéns Para Você". Com os filhos no colo, o casal deu um beijinho. Laura e Chay estão juntos desde 2014. Em 2019, oficializaram a união em uma cerimônia intimista em São Paulo.

Aniversário de 31 anos

Em 2024, Laura Neiva comemorou o aniversário com uma festa no jardim de casa ao lado dos entes queridos . A celebração contou com decoração repleta de flores e cogumelos. "Sábado foi dia de comemorar meu aniversário e mais uma vez foi lindo, maravilhoso e eu quero agradecer a todos meus amigos e mãe. Que sempre embarcam nas minhas ideias e sugerem coisas mais loucas ainda. Amo vocês. Muito, muito obrigada", escreveu ela, na ocasião. Na época, ela estava grávida da caçula e optou por usar um vestido azul justinho, evidenciando a barriguinha de gestação.

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