Tília apresenta o novo álbum 'SEDENTA!' - Divulgação/ @oflashwill

Tília apresenta o novo álbum 'SEDENTA!'Divulgação/ @oflashwill

Publicado 22/09/2026 18:41 | Atualizado 22/09/2026 18:45

Tília apresenta, nesta terça-feira (22), "SEDENTA!", novo álbum que reúne funk, pop, dança e audiovisual em uma proposta que amplia as possibilidades artísticas da cantora, DJ e streamer. Com sete faixas e participações de Pocah, Bin e Lexa, o projeto tem o desejo como fio condutor e aborda temas como atração, conquista, diversão e liberdade.

Mais do que um conjunto de músicas, "SEDENTA!" foi desenvolvido como um projeto audiovisual no qual som e imagem se complementam. Cada faixa apresenta uma situação diferente e ganha uma identidade visual própria, criando uma sequência de histórias que amplia a experiência do álbum.

O próprio título traduz o momento vivido por Tília. A "sede" representa o desejo de conquistar, experimentar, evoluir e ocupar novos espaços. Ao mesmo tempo, o projeto mantém o funk como uma das principais bases da identidade da artista e estabelece um diálogo com referências do pop, da dança e do cinema.

Entre as colaborações está "Mistura", que marca o primeiro encontro musical de Tília com Pocah. Produzida por Maikinho DJ, a faixa é construída em torno da dança e da conexão das duas artistas com o funk e apresenta elementos da nova fase de Tília.

Já "Última Sessão" conta com a participação de Bin e utiliza uma sala de cinema como cenário para uma narrativa de desejo e provocação. Em “Noite Insana”, Tília divide os vocais com Lexa em uma história marcada pela cumplicidade feminina, na qual as duas artistas assumem o controle de uma situação de conquista.

As participações ajudam a apresentar diferentes possibilidades sonoras ao longo do álbum, enquanto Tília permanece no centro das narrativas. As músicas passam por situações relacionadas ao flerte, à pista de dança, ao humor e à sensualidade.

Projeto aposta em narrativa audiovisual

A parte visual ocupa um papel central em "SEDENTA!". Inspirado por referências como o filme "Garota Infernal", o projeto utiliza elementos como fogo, reflexos, sangue, luz, sombra e movimento para estabelecer uma conexão estética entre os diferentes audiovisuais.

Os cenários foram pensados de acordo com as histórias de cada faixa. "Banheiro", escolhida como faixa-foco, foi gravada em um grande banheiro cenográfico com chuveiros, pias, espelhos e vestiário. No audiovisual, Tília aparece acompanhada por oito bailarinos em um plano-sequência.

Em "Sarrando em Mim", a artista performa ao redor de um carro conversível, enquanto painéis de LED criam a sensação de uma estrada em movimento. Já "Parando o Beijo" utiliza luz, sombra e silhuetas para representar a expectativa de uma aproximação.

A dança também é um dos elementos centrais do projeto. As coreografias oficiais das sete faixas foram criadas pela coreógrafa Jéssica Suhett e serão replicadas pela FitDance.

"SEDENTA!" ainda terá um desdobramento ao vivo. O projeto foi gravado em estúdio com a presença de fãs e direção musical de Castilhol, ampliando o conceito do álbum para uma experiência que vai além das plataformas de música.

Com o novo trabalho, Tília reúne música, performance, dança e cultura visual em um mesmo conceito. O álbum representa uma nova etapa de sua trajetória e reforça a busca da artista por ampliar sua atuação dentro da música sem deixar o funk de lado.

Tracklist

"Mistura", feat. Pocah, produção de Maikinho DJ

"Banheiro", produção de Maikinho DJ

"Última Sessão", feat. Bin, produção de Maikinho DJ

"Sarrando em Mim", produção de Maikinho DJ

"Parando o Beijo", produção de Maikinho DJ

"Noite Insana", feat. Lexa, produção de Maikinho DJ

"Não Explana", produção de Tap, Phyre e Lancelloti