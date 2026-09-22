Pietro Antonelli deixou de seguir Bolsonaro após polêmica Reprodução/Instagram
Pietro Antonelli esclarece polêmica por seguir Jair Bolsonaro
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Troca de elogios
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Filha de Rick se manifesta sobre morte do pai: 'Tentando ser forte'
Mônica Nascimento relatou 'dor na alma' após partida do sertanejo na queda de helicóptero em Santa Catarina
Rick destacou cuidados com a saúde dias antes de acidente aéreo
Sertanejo é uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina na segunda-feira (21)
Famosos lamentam a morte de Rick: 'Muita tristeza'
Cantor morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda (21); informação foi confirmada nesta terça (22)
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