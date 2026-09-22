Pietro Antonelli deixou de seguir Bolsonaro após polêmica - Reprodução/Instagram

Pietro Antonelli deixou de seguir Bolsonaro após polêmica Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2026 20:01

Pietro Antonelli , de 21 anos, se manifestou nesta terça-feira (22) após receber críticas por seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro no TikTok. O assunto veio à tona quando internautas descobriram o follow e compartilharam prints do perfil oficial do ator nas redes sociais.

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"Algumas pessoas estão vindo aqui me perguntar, então acho importante deixar claro: Nunca votei no Bolsonaro, não voto e não vou votar em nenhum membro da família dele", escreveu nos Stories.

O principal motivo das críticas é o fato de que, em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, Pietro interpreta Felipe, um jovem envolvido em um possível triângulo amoroso homoafetivo com os personagens Maurício (João Victor Gonçalves) e Fernando (Pedro Alves). Os internautas apontaram uma incoerência entre o papel de representatividade na ficção e o comportamento na vida real.



"Explicado do porque ele demorou tanto pra se posicionar a favor do coleguinha e depois de horas sendo cobrado fez um post mequetrefe... já podem soltar a mão desse aí", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A pessoa não pode ter opinião que é criticado. Que país maluco", defendeu outro. "Só porque ele deixou de seguir, tu acha que deixou de apoiar?", questionou um terceiro.

Troca de elogios



Mais cedo, Pietro Antonelli enviou um recado especial para João Victor Gonçalves durante o "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga. O ator participou da atração ao lado de Tony Ramos, que vive Otoniel no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

"Fala, menino Johnny! E aí, Johnny, como é que vocês estão? Como é bom ter um parceiro que nem esse, experiente… O menino era professor de teatro, galera, tem que respeitar! O João virou um grande amigo meu. É um cara sensível, é um cara que me ajuda, que eu aprendo com ele, a gente aprende junto e... É muita felicidade estar com você, meu irmão. Beijo para vocês! Até logo!"

O intérprete de Mauricio retribuiu a mensagem carinhosa do filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli. "Ah, ele é legal demais! A gente construiu uma amizade muito legal. Parceirão de cena, muito bom. Obrigado, amigo", agradeceu.