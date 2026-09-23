Sabrina Sato e a filha mais velha, Zoe - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e a filha mais velha, ZoeReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 11:05

Sabrina Sato, de 45 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (23), para contar que foi às lágrimas ao deixar a filha, Zoe, de 7, viajar sozinha pela primeira vez. Grávida , a apresentadora contou que apesar da emoção, permaneceu firme na frente da primogênita para demonstrar confiança.

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"Hoje eu levei a Zoe para fazer a primeira viagem dela com a escola, sem os pais. Sete aninhos. Meu coração está apertado e meu nariz vermelho de chorar escondido dela. Porque nessa hora a gente tem que ser forte, né? Tem que encorajar, passar confiança, mostrar que vai dar tudo certo", iniciou Sabrina.



Em seguida, pontuou que a viagem foi importante para o desenvolvimento da pequena. "E eu sei o quanto isso é importante pra ela. Para autonomia, para responsabilidade, para independência, para ela ir entendendo que consegue fazer as coisas sozinha também. E ela está falando dessa viagem há meses. Super empolgada."



No entanto, ficou preocupada. "Mas, gente... enquanto eu estou passando toda essa segurança para ela, por dentro a cabeça da mãe está a mil. A gente pensa em tudo. Se vai ficar bem, se vai sentir saudade, se vai precisar de alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa... nem dormi à noite", continuou a mãezona.



"E eu sei que são só dois dias, sexta-feira ela está de volta. Mas acho que nem é pelo tempo. É por perceber que ela está crescendo. E, que, conforme eles vão ganhando confiança para ir, a gente também tem que aprender a soltar. Ai, como mãe sobre", finalizou Sabrina.



Zoe é fruto do antigo casamento da apresentadora com o ator Duda Nagle. O ex-casal ficou junto por 7 anos e anunciou o término em 2023. Em março de 2024, ela assumiu o relacionamento com o também ator Nicolas Prattes. O casal oficializou a união em janeiro do ano seguinte, em uma cerimônia para 100 convidados na Fazenda Boa Vista, localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Sabrina enfrentou duas perdas gestacionais em 2024, apesar de só ter falado publicamente sobre uma delas. O segundo aborto espontâneo ocorreu em novembro do mesmo ano, quando ela estava na 11ª semana de gestação. Em junho deste ano, Sabrina e Nicolas anunciaram que estão esperando um filho.