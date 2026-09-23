Ronaldo reúne os quatro filhos em foto de aniversário - Reprodução Instagram

Ronaldo reúne os quatro filhos em foto de aniversárioReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 18:07

Ronaldo Fenômeno , de 50 anos, reuniu os quatro filhos em um registro publicado nas redes sociais após completar cinco décadas de vida. O ex-jogador aparece sorrindo ao lado de Ronald, Alex, Maria Sophia e Maria Alice durante a festa realizada no último sábado (19), em sua casa, em São Paulo.

fotogaleria



Na legenda da foto, Ronaldo resumiu o significado do momento em uma frase: “O tempo passa. A família fica”. O encontro marcou uma das raras ocasiões em que os quatro filhos aparecem juntos publicamente.



O primogênito é Ronald, de 26 anos, filho do relacionamento de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues. Ele é o único dos quatro que mantém uma atuação mais frequente nas redes sociais e trabalha como DJ, influenciador e empresário. Ronald também atua nos negócios do pai, na Rede Ronaldo.



Alex, de 21 anos, é filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu. Já as caçulas, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, são filhas do ex-atleta com Bia Antony.



Atualmente, Ronaldo é casado com Celina Locks. A modelo também esteve entre os convidados da celebração, que contou com a presença de familiares e amigos próximos. Na legenda da foto, Ronaldo resumiu o significado do momento em uma frase: “O tempo passa. A família fica”. O encontro marcou uma das raras ocasiões em que os quatro filhos aparecem juntos publicamente.O primogênito é Ronald, de 26 anos, filho do relacionamento de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues. Ele é o único dos quatro que mantém uma atuação mais frequente nas redes sociais e trabalha como DJ, influenciador e empresário. Ronald também atua nos negócios do pai, na Rede Ronaldo.Alex, de 21 anos, é filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu. Já as caçulas, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, são filhas do ex-atleta com Bia Antony.Atualmente, Ronaldo é casado com Celina Locks. A modelo também esteve entre os convidados da celebração, que contou com a presença de familiares e amigos próximos.



Festa reuniu famosos



A comemoração dos 50 anos do ex-jogador aconteceu em clima de festa luxuosa na residência dele, em São Paulo. Além dos filhos e da mulher, Ronaldo recebeu diversos nomes conhecidos.



Entre os convidados estavam Luciano Huck e Angélica, Cafu e Mariah Morais, Marcus Buaiz e Isis Valverde, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes.



O aniversário também serviu como reencontro familiar para Ronaldo, que compartilhou com os seguidores um dos momentos mais pessoais da celebração ao lado dos filhos.