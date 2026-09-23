Ronaldo reúne os quatro filhos em foto de aniversárioReprodução Instagram
Na legenda da foto, Ronaldo resumiu o significado do momento em uma frase: “O tempo passa. A família fica”. O encontro marcou uma das raras ocasiões em que os quatro filhos aparecem juntos publicamente.
O primogênito é Ronald, de 26 anos, filho do relacionamento de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues. Ele é o único dos quatro que mantém uma atuação mais frequente nas redes sociais e trabalha como DJ, influenciador e empresário. Ronald também atua nos negócios do pai, na Rede Ronaldo.
Alex, de 21 anos, é filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu. Já as caçulas, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, são filhas do ex-atleta com Bia Antony.
Atualmente, Ronaldo é casado com Celina Locks. A modelo também esteve entre os convidados da celebração, que contou com a presença de familiares e amigos próximos.
Festa reuniu famosos
A comemoração dos 50 anos do ex-jogador aconteceu em clima de festa luxuosa na residência dele, em São Paulo. Além dos filhos e da mulher, Ronaldo recebeu diversos nomes conhecidos.
Entre os convidados estavam Luciano Huck e Angélica, Cafu e Mariah Morais, Marcus Buaiz e Isis Valverde, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes.
O aniversário também serviu como reencontro familiar para Ronaldo, que compartilhou com os seguidores um dos momentos mais pessoais da celebração ao lado dos filhos.
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