Ronaldo reúne os quatro filhos em foto de aniversárioReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Ronaldo Fenômeno, de 50 anos, reuniu os quatro filhos em um registro publicado nas redes sociais após completar cinco décadas de vida. O ex-jogador aparece sorrindo ao lado de Ronald, Alex, Maria Sophia e Maria Alice durante a festa realizada no último sábado (19), em sua casa, em São Paulo. 
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Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo reúne os quatro filhos em foto de aniversário - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram
Ronaldo Fenômeno celebra aniversário ao lado de amigos e familiares - Reprodução Instagram


Na legenda da foto, Ronaldo resumiu o significado do momento em uma frase: “O tempo passa. A família fica”. O encontro marcou uma das raras ocasiões em que os quatro filhos aparecem juntos publicamente.

O primogênito é Ronald, de 26 anos, filho do relacionamento de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues. Ele é o único dos quatro que mantém uma atuação mais frequente nas redes sociais e trabalha como DJ, influenciador e empresário. Ronald também atua nos negócios do pai, na Rede Ronaldo.

Alex, de 21 anos, é filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu. Já as caçulas, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, são filhas do ex-atleta com Bia Antony.

Atualmente, Ronaldo é casado com Celina Locks. A modelo também esteve entre os convidados da celebração, que contou com a presença de familiares e amigos próximos.


Festa reuniu famosos


A comemoração dos 50 anos do ex-jogador aconteceu em clima de festa luxuosa na residência dele, em São Paulo. Além dos filhos e da mulher, Ronaldo recebeu diversos nomes conhecidos.

Entre os convidados estavam Luciano Huck e Angélica, Cafu e Mariah Morais, Marcus Buaiz e Isis Valverde, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes.

O aniversário também serviu como reencontro familiar para Ronaldo, que compartilhou com os seguidores um dos momentos mais pessoais da celebração ao lado dos filhos.