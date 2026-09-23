Danton Mello completa 100 dias sem fumar e economiza R$ 2,3 mil - Reprodução Instagram

Danton Mello completa 100 dias sem fumar e economiza R$ 2,3 milReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 18:14 | Atualizado 23/09/2026 18:24

Danton Mello, de 51 anos, chegou a uma marca importante no processo para abandonar o cigarro. O ator completou 100 dias sem fumar e compartilhou nas redes sociais um balanço do período. De acordo com os dados exibidos pelo aplicativo usado por ele para acompanhar o processo, foram 4 mil cigarros que deixaram de ser consumidos e R$ 2.300 economizados. , de 51 anos, chegou a uma marca importante no processo para abandonar o cigarro. O ator completou 100 dias sem fumar e compartilhou nas redes sociais um balanço do período. De acordo com os dados exibidos pelo aplicativo usado por ele para acompanhar o processo, foram 4 mil cigarros que deixaram de ser consumidos e R$ 2.300 economizados.

O registro publicado por Danton também apontou uma estimativa de 16 dias de vida ganhos desde que ele parou de fumar. O aplicativo utilizado pelo ator reúne informações sobre o tempo sem cigarro e calcula indicadores relacionados ao período de abstinência.



A decisão de abandonar o hábito aconteceu em um momento delicado para a família. O pai de Danton, Dalton Natal de Mello, enfrentava problemas de saúde após décadas como fumante. Ele morreu no início de julho, aos 84 anos, depois de passar por uma internação.



A situação fez o ator repensar a própria relação com o cigarro. Em entrevista ao jornal Extra, Danton contou que decidiu interromper o consumo enquanto o pai ainda estava hospitalizado. Naquele período, ele chegou a comentar com Dalton sobre os dias que estava conseguindo passar sem fumar.



“Larguei o cigarro quando meu pai ainda estava hospitalizado. E sempre falava com ele: ‘olha, já estou há alguns dias sem fumar’”, contou.







Morte do pai motivou mudança





Danton explicou que a situação vivida pelo pai também despertou uma preocupação em relação às próprias filhas. Segundo o ator, ver o avô das meninas debilitado fez com que ele refletisse sobre o exemplo que estava transmitindo dentro de casa.



“Eu me questionei muito. Pensava: ‘caramba, minhas filhas estão vendo o meu pai, o avô delas, tão debilitado. E eu fumando… Seria um péssimo exemplo. Eu precisava ser mais forte e parar’”, afirmou.



Dalton fumou durante cerca de 70 anos. Ao comunicar a morte do pai nas redes sociais, Selton Mello, irmão de Danton, relacionou os problemas pulmonares ao histórico de tabagismo. “O cigarro o levou. Pulmão trabalhando de uma forma ínfima”, escreveu o ator na ocasião.



Desde então, Danton vem acompanhando a própria evolução sem o cigarro. Além dos números registrados pelo aplicativo, a marca dos 100 dias representa uma mudança na rotina iniciada durante um período de forte impacto emocional para o ator.



Danton é pai de Luísa e Alice, do relacionamento anterior com a escritora Laura Malin. Desde 2017, é casado com Sheila Ramos.