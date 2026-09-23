Fiuk anuncia venda de carro avaliado em R$ 800 mil - Reprodução Instagram

Fiuk anuncia venda de carro avaliado em R$ 800 milReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 22:51

Fiuk colocou mais um carro da coleção pessoal à venda. O cantor anunciou nas redes sociais que está negociando uma Dodge Viper avaliada em R$ 800 mil. A movimentação acontece após o artista revelar que enfrenta uma crise financeira e que não conta atualmente com ajuda econômica da família.

“Eu comecei vendendo carros e agora tô negociando sonhos (...) Mais do que uma lenda, esse carro é a própria história”, escreveu Fiuk ao apresentar o veículo.



Nos últimos meses, o filho de Fábio Jr. também se desfez de outros modelos. Entre eles estão um Fiat Uno Mille EP, de 1996, anunciado por R$ 54 mil, e um Mercedes-Benz C 280 Sport, de 1995, colocado à venda por R$ 51 mil à vista. Uma Chevrolet Silverado avaliada em aproximadamente R$ 250 mil também entrou na lista de veículos negociados pelo artista.



Fiuk, de 35 anos, já havia falado publicamente sobre a situação financeira. Em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o cantor revelou que mantém atualmente um custo mensal entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. Ele contou que mora de aluguel em Alphaville, em São Paulo.



“Meu custo de vida hoje gira em torno, no mês, uns R$ 40 mil, R$ 50 mil”, afirmou durante a conversa.



Segundo Fiuk, publicidade e a comercialização de automóveis estão entre suas principais fontes de renda no momento. Ele explicou que os ganhos variam de acordo com o mês e que passou a atuar também na intermediação de negócios envolvendo carros.



“Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer”, disse.



O artista também relembrou outras atividades profissionais que já exerceu ao longo da carreira. Ele afirmou que trabalha com composição, roteiro e música, além de tocar bateria, e citou experiências anteriores como vocalista de uma banda de rock.



“Eu componho, já tive música em top 1. Já fui vocalista de banda de rock. Sou autor também, fiz um roteiro que já tentaram comprar algumas vezes. Vendo carro, toco bateria...”, declarou.



Fiuk também falou sobre a relação financeira com a família. Segundo ele, não existe atualmente uma pessoa para quem possa recorrer em caso de necessidade. O cantor afirmou que recebeu ajuda da mãe dentro das possibilidades dela, mas disse não ter contado com um suporte financeiro contínuo.



“Não tem uma pessoa para quem eu possa ligar e falar assim: ‘Me salva’”, afirmou.



Ao comentar a própria trajetória familiar, Fiuk disse que passou parte da vida acreditando que era responsável pelos problemas dentro de casa. Segundo ele, esse entendimento mudou com o tempo.



“Eu achava que eu era o errado de tudo. Até eu entender que eu não era o errado de tudo”, declarou.



As revelações sobre o custo de vida chamaram atenção nas redes sociais. Parte dos internautas questionou o valor mencionado pelo cantor e criticou o padrão de gastos apresentado por ele.



“Gente, R$ 40 mil por mês sustentariam dezenas de famílias. Ele não tem ideia de quanto se precisa realmente para viver?”, escreveu uma internauta. Outra questionou: “Alguém pode me ensinar a mágica de gastar R$ 40 mil por mês sem trabalhar?”. Um terceiro comentário ironizou a situação: “Força, guerreiro!”.