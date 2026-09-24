Cissa Guimarães homenageou Rafael Mascarenhas, na data que o filho completaria 35 anos Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Cissa Guimarães compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (24) com uma série de imagens do filho, Rafael Mascarenhas, no dia em que ele faria 35 anos. O jovem morreu após ser atropelado no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, aos 18 anos, em julho de 2010. 
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Filho caçula de Cissa Guimarães morreu após atropelamento em 2010 - Reprodução/Instagram
Cissa Guimarães homenageou Rafael Mascarenhas, na data que o filho completaria 35 anos - Reprodução/Instagram
"Hoje é o dia do meu Anjo de Luz! Rafael, meu filho amado, hoje você celebra mais um ano, e eu sigo aqui celebrando a dádiva sagrada de ser sua mãe. Sinto sua presença vibrando em cada batida do meu coração. A saudade é imensa, física, doída... mas o amor que você nos deixou é infinitamente maior do que qualquer dor", escreveu na legenda. 
A apresentadora do "Sem Censura", da TV Brasil, aproveitou para homenagear o rapaz. "Obrigada por continuar me ensinando, me guiando e espalhando essa sua luz pura por onde quer que eu vá. Parabéns, meu Rafa! Te amo infinito e além! Muita luz de Rafa pra todos nós!"
Nos comentários, a apresentadora recebeu mensagens de carinho de famosos e seguidores. "Todo amor do mundo", disse atriz Julia Lemmertz. "Beijo muito carinhoso, Cissa", enviou a escritora Martha Medeiros. "Amor sempre", afirmou a cantora Zélia Duncan. "Eu também conheço essa dor cruel que ultrapassa os limites físico e emocionais. Meu abraço", relatou uma internauta. 
Rafael Mascarenhas era fruto da antiga relação de Cissa Guimarães com o saxofonista Raul Mascarenhas. A comunicadora também é mãe de João Velho e Thomaz Velho, do relacionamento anterior com o Paulo César Pereio (1940-2024).

Relembre o caso

Rafael Mascarenhas andava de skate com amigos no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, quando foi atingido por um carro que fez um retorno na contramão. O local, que posteriormente ganhou o nome do filho de Cissa Guimarães, estava fechado para manutenção no momento do acidente. 
Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou os últimos recursos da defesa dos envolvidos na morte do jovem e eles se entregaram à polícia para cumprir as penas em regime semiaberto. A apresentadora comentou o alívio com a decisão. 
"Aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade vencesse. Ela não venceu. Essa vitória não é só minha ou da minha família. É de todos nós, da sociedade brasileira, contra a impunidade", disse Cissa. 