Mara Maravilha saiu em defesa de Andréa Sorvetão e Conrado - Reprodução/Instagram

Mara Maravilha saiu em defesa de Andréa Sorvetão e Conrado Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2026 11:36

Mara Maravilha saiu em defesa de Andréa Sorvetão e Conrado após o processo movido por Xuxa Meneghel contra a ex-paquita. A Rainha dos Baixinhos cobra o pagamento de dívidas ligadas a um apartamento cedido ao casal no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio.

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"Cobrar uma dívida é legítimo. Usar uma dívida como desculpa para humilhar, expor e tentar destruir a imagem de alguém só mostra que, por trás da cobrança, existe uma necessidade de diminuir o outro. Quem precisa humilhar para se sentir superior já revelou muito mais sobre si do que sobre quem está sendo cobrado", escreveu nas redes sociais.

A apresentadora criticou a exposição do caso e refletiu sobre o poder da influência. "Há quem transforme a própria fama em endeusamento fazendo de si uma entidade acima de qualquer questionamento. Quando o endeusamento vira poder, a influência vira manipulação — e o que deveria ser decidido pela Justiça vira julgamento público, causando à vítima danos que podem se tornar muito maiores do que a própria questão da cobrança financeira".

Logo depois, o casal agradeceu a demonstração de apoio público da amiga. "Muito obrigada pelas palavras, minha amada!! Muito obrigada", comentou Andréa Sorvetão. "Obrigado pelas palavras, você foi cirúrgica. Amo seu coração", afirmou Conrado.

Dívida

Em 2020, Xuxa Meneghel cedeu o imóvel para que Andréa Sorvetão e Conrado vivessem com a família. O acordo foi selado por meio de um contrato de comodato, que consiste no empréstimo gratuito de um bem. O prazo estipulado era de 48 meses e a apresentadora abriu mão da cobrança de aluguel.

No acordo, a ex-paquita ficou responsável por todas as despesas do apartamento. Entre elas, seguro contra incêndio, condomínio e IPTU, além das contas de luz e gás. Os comprovantes de quitação deveriam ser apresentados mensalmente.

Xuxa Meneghel alega que as despesas entre fevereiro de 2020 e março de 2021 não foram pagas. A dívida chegou a R$ 26.289,68 em julho deste ano, valor que agora é cobrado judicialmente.