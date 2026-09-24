Mara Maravilha saiu em defesa de Andréa Sorvetão e Conrado Reprodução/Instagram
Mara Maravilha defende Sorvetão em meio a processo movido por Xuxa
Apresentadora moveu ação contra ex-paquita por dívidas referentes a um apartamento cedido em 2020
Jade Picon celebra 25 anos com banho de cachoeira
Atriz e influenciadora compartilhou registros em meio à natureza para marcar o início de um novo ciclo
Paula Burlamaqui passa por cirurgia após queda no banho
Atriz rompeu dois ligamentos do ombro e usou as redes sociais para alertar sobre acidentes no banheiro
Juliano e Letícia Cazarré esperam o sétimo filho
Ator anunciou a gravidez no dia em que completou 46 anos e revelou que o bebê será um menino
Beatriz Reis encontra Vanessa Giacomo em Milão e combina passeio
Apresentadora está na Itália para acompanhar a Semana de Moda e se surpreendeu ao encontrar a atriz
Nanda Costa celebra 40 anos com fotos sem maquiagem
Atriz compartilhou registros na cama para marcar a chegada à nova década e recebeu elogio de Emily Rey
Juju Salimeni ganha declaração do noivo em aniversário
Fisiculturista homenageou influenciadora, que completou 40 anos, em publicação nas rede sociais nesta quinta-feira (24)
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