Roberta Miranda criticou comportamento de internautas - Reprodução/Instagram

Roberta Miranda criticou comportamento de internautas Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2026 13:01





A artista questionou o motivo do número de seguidores ter crescimento somente depois do falecimento. "Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum. Valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar", escreveu.



Miranda também declarou que as pessoas deveriam ser valorizadas em vida: "Pensei o mesmo... chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música", disse.



A cantora homenageou Rick após a confirmação da morte, na última terça-feira (22). Em vídeo, ela lamentou a perda do colega de profissão. "Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessas, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança para que o Rick e também todos do avião tivessem com vida, mas, infelizmente, quando isso acontece bate em mim de uma forma muito triste mesmo, porque a gente vive em avião, trabalhando, sujeito a tudo. É um horror. Nós estamos ali no nosso ofício e o Rick era uma pessoa muito querida e ninguém merece esse final de vida, jamais. Estou aqui para me solidarizar com a família, com os fãs, com o Renner."



Na legenda, Roberta Miranda também publicou uma mensagem lembrando do sertanejo. "Gente! Muito triste! Rick era muito amado por todos, e quando isso acontece com um colega bate em mim algo familiar. Nos esforçamos para estar no lugar junto ao nosso público e de repente acontece o pior", afirmou. Roberta Miranda, de 69 anos, desabafou ao descobrir que Rick Sollo , da dupla com Renner, ganhou mais de 1 milhão de seguidores após a morte. O cantor estava entre as cinco vítimas da queda de helicóptero em Santa Catarina na segunda-feira (21). Quando surgiram as primeiras notícias sobre o desaparecimento da aeronave, o sertanejo tinha cerca de 900 mil seguidores. Hoje, ele chegou a mais de 2 milhões.A artista questionou o motivo do número de seguidores ter crescimento somente depois do falecimento. "Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum. Valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar", escreveu.Miranda também declarou que as pessoas deveriam ser valorizadas em vida: "Pensei o mesmo... chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música", disse.A cantora homenageou Rick após a confirmação da morte, na última terça-feira (22). Em vídeo, ela lamentou a perda do colega de profissão. "Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessas, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança para que o Rick e também todos do avião tivessem com vida, mas, infelizmente, quando isso acontece bate em mim de uma forma muito triste mesmo, porque a gente vive em avião, trabalhando, sujeito a tudo. É um horror. Nós estamos ali no nosso ofício e o Rick era uma pessoa muito querida e ninguém merece esse final de vida, jamais. Estou aqui para me solidarizar com a família, com os fãs, com o Renner."Na legenda, Roberta Miranda também publicou uma mensagem lembrando do sertanejo. "Gente! Muito triste! Rick era muito amado por todos, e quando isso acontece com um colega bate em mim algo familiar. Nos esforçamos para estar no lugar junto ao nosso público e de repente acontece o pior", afirmou.

O acidente

Rick Sollo morreu no dia 21 de setembro, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.



O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. Ele decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e tinha como destino São Joaquim.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa