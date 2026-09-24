Juju Salimeni celebrou aniversário de 40 anosReprodução/Instagram
Na postagem, ele homenageou a influenciadora. "Hoje é o dia da minha melhor amiga, da minha parceira de vida e do meu grande amor. De todas as coisas que eu já conquistei, e de todos os sonhos que ainda quero realizar, você sempre será a minha maior conquista. Tenho muito orgulho da mulher que você é e sou muito grato pela nossa história, pela nossa parceria e por tudo que ainda vamos viver", escreveu.
Diogo Basaglia também destacou carinho por Salimeni. "Feliz aniversário, meu amor. Que a vida continue nos permitindo realizar sonhos, acima de tudo, continuar escolhendo um ao outro todos os dias. Te amo. Hoje e sempre. Dividir a vida com você é algo que não tem preço".
Juju também comemorou o aniversário em publicação no Instagram. Ela refletiu sobre a chegada aos 40 anos e a trajetória de vida. "Hoje eu não comemoro apenas uma idade. Comemoro tudo o que vivi para chegar até aqui. Comemoro a menina que sonhou, a mulher que caiu e levantou, as versões de mim que ficaram pelo caminho e, principalmente, a mulher que escolhi ser. Aos 40, eu entendi que a vida não acontece no tempo que a gente planeja. Ela acontece no tempo certo! Aliás tinha lugar melhor para quarentar do que Vegas, um dos meus lugares preferidos do mundo? Parabéns para mim!", declarou.
Entre os comentários, fãs parabenizaram a influenciadora. Um seguidor afirmou: "Digo e não canso de dizer: Você é a mulher mais determinada que eu conheço! Merece cada conquista e sempre tenho uma sensação de que a vida ainda está te devendo algo, você faz muito. Curta seu dia, seja feliz, você merece!"; enquanto outra desejou prosperidade para a empresária em data: "Parabéns Juju... seja bem-vinda a turma das quarentonas! Sucesso, saúde, bênçãos e prosperidade na sua vida". Alguns também exclamaram: "Feliz aniversário!", "Maravilhosa" e "Perfeita".
Basaglia e Salimeni estão juntos há cinco anos e são noivos desde 2022. O fisiculturista pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.