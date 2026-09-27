’Liberta, DJ’: Buchecha lança primeiro projeto de inéditas após mais de uma décadaDivulgação
- Como esse hiato de inéditas influenciou a sua visão artística em 'Liberta, DJ'?
- "Liberta, DJ" resgata o funk melody, mas adaptado aos dias de hoje. Como foi o processo de equilibrar sua identidade com as novas sonoridades do gênero?
Foi muito natural. O funk melody faz parte de quem eu sou, da minha história, então não tinha como fazer um projeto novo sem trazer isso. Ao mesmo tempo, eu não queria fazer uma música olhando apenas para o passado. A ideia foi pegar essa essência e colocar dentro de uma produção atual, conversar com outras sonoridades e com artistas que estão movimentando o funk hoje. Acho que o resultado é justamente esse encontro entre gerações.
- O álbum traz colaborações de artistas como MC Maneirinho, Ceejay, MC GW, Puterrier e PK. Como surgiu a escolha dessas parcerias?
Eu queria que o projeto tivesse essa mistura. São artistas que têm suas próprias identidades e representam momentos diferentes da música popular, e isso deixou o álbum muito rico. Cada parceria aconteceu de uma maneira, mas sempre pensando no que aquele artista poderia acrescentar à faixa. Em uma collab tem de haver muito dessa troca, de entrar no universo de outra pessoa sem cercear o processo criativo de cada um.
- A música "O Bonde Passou" celebra a sua relação com São Gonçalo e a cultura do Grande Rio. Esse sentimento de orgulho das suas origens pesou no processo de construção desse projeto, Buchecha?
- Essa é só a primeira parte do álbum. O que seus fãs podem esperar do volume 2?
Podem esperar mais música nova e mais encontros. A primeira parte já mostra bastante dessa mistura de gerações e de sonoridades, e o segundo volume vem para continuar essa história. Tem muita coisa que eu ainda quero mostrar e algumas surpresas também. Acho que o mais legal é o público poder acompanhar esse projeto por etapas e descobrir cada música no seu tempo.
- Com décadas de estrada desde o início da dupla em São Gonçalo, você construiu uma carreira sólida e duradoura. Qual foi o maior desafio de se reinventar e manter a relevância musical sem perder sua essência?
- O funk passou por diversas transformações ao longo dos anos. Como você enxerga a sua posição no gênero nesse cenário atual?
Eu me sinto muito feliz de poder acompanhar tudo isso e de continuar sendo parte importante disso também. O funk cresceu demais e hoje está em lugares que talvez a gente nem imaginasse quando começou. Eu me vejo como alguém que ajudou a construir uma parte dessa história e que continua fazendo parte dela. Ao mesmo tempo, tenho muito respeito por quem está chegando agora e trazendo novas ideias. O gênero só continua vivo porque está sempre se reinventando.
Acompanho, sim. Gosto muito de ver essa nova geração ocupando espaço, criando coisas diferentes e levando o funk para públicos que talvez antes não conhecessem tanto o gênero. Tenho carinho e respeito por muitos artistas que estão surgindo. O Xamuel, por exemplo, que é mais do trap, tem uma linguagem muito própria. O próprio Puterrier, que está nesse volume, é um artista que está decolando demais. Tem os meninos do Coral da Quebrada que fazem um movimento de funk plural e que referendam tudo aquilo que um dia nós já fizemos em outras oportunidades. Acredito que ninguém sabe tudo, estamos aprendendo uns com os outros. E quando gerações diferentes se encontram, todo mundo aprende um pouco e o funk ganha com isso.
- Em algum momento da sua carreira, você sentiu pressão para abandonar esse lado romântico na hora de compor em favor de tendências mais comerciais?