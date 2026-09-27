’Liberta, DJ’: Buchecha lança primeiro projeto de inéditas após mais de uma década - Divulgação

’Liberta, DJ’: Buchecha lança primeiro projeto de inéditas após mais de uma décadaDivulgação

Publicado 27/09/2026 05:00

MEIA HORA, o cantor abre o coração sobre o novo trabalho, suas orgulhosas origens gonçalenses e o segredo para manter a relevância sem perder a própria verdade. Confira a entrevista completa abaixo! Buchecha quebrou um hiato de mais de uma década sem lançar músicas inéditas com o álbum 'Liberta, DJ', já disponível nas plataformas digitais com sete faixas. O ícone do funk carioca resgata sua essência romântica do funk melody e se conecta com a nova geração do gênero por meio de parcerias com nomes como MC Maneirinho, Ceejay, MC GW, Puterrier e PK. Em entrevista ao, o cantor abre o coração sobre o novo trabalho, suas orgulhosas origens gonçalenses e o segredo para manter a relevância sem perder a própria verdade. Confira a entrevista completa abaixo!

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- Buchecha, qual foi a motivação para você lançar seu primeiro projeto de inéditas após mais de uma década?

A vontade de continuar criando e de mostrar que ainda tenho muita história para contar. Depois de tantos anos de carreira, eu poderia ficar só revisitando o que já fiz, mas sempre tive essa inquietação de fazer música nova. 'Liberta, DJ' nasceu dessa vontade de olhar para frente sem esquecer tudo que me trouxe até aqui. É um projeto especial porque reúne a minha experiência, a minha identidade e também a energia de uma geração nova do funk, impulsionada pelos meus filhos Ceejay e Giulie, que são artistas também, atores, cantores e dubladores. Eles estão sempre compondo comigo e me ajudando a desenvolver novos projetos.



- Como esse hiato de inéditas influenciou a sua visão artística em 'Liberta, DJ'?



Acho que o tempo trouxe maturidade. Quando você passa muitos anos na música, começa a enxergar as coisas de outra maneira, entende melhor quem você é como artista e o que realmente quer dizer. Nesse período, também acompanhei muitas transformações do funk e vi artistas novos surgindo e trazendo outras linguagens. Tudo isso foi me dando vontade de voltar para o estúdio e experimentar, mas sempre respeitando a minha essência.



- "Liberta, DJ" resgata o funk melody, mas adaptado aos dias de hoje. Como foi o processo de equilibrar sua identidade com as novas sonoridades do gênero?



Foi muito natural. O funk melody faz parte de quem eu sou, da minha história, então não tinha como fazer um projeto novo sem trazer isso. Ao mesmo tempo, eu não queria fazer uma música olhando apenas para o passado. A ideia foi pegar essa essência e colocar dentro de uma produção atual, conversar com outras sonoridades e com artistas que estão movimentando o funk hoje. Acho que o resultado é justamente esse encontro entre gerações.



- O álbum traz colaborações de artistas como MC Maneirinho, Ceejay, MC GW, Puterrier e PK. Como surgiu a escolha dessas parcerias?



Eu queria que o projeto tivesse essa mistura. São artistas que têm suas próprias identidades e representam momentos diferentes da música popular, e isso deixou o álbum muito rico. Cada parceria aconteceu de uma maneira, mas sempre pensando no que aquele artista poderia acrescentar à faixa. Em uma collab tem de haver muito dessa troca, de entrar no universo de outra pessoa sem cercear o processo criativo de cada um.



- A música "O Bonde Passou" celebra a sua relação com São Gonçalo e a cultura do Grande Rio. Esse sentimento de orgulho das suas origens pesou no processo de construção desse projeto, Buchecha?



Com certeza. São Gonçalo faz parte de tudo que eu sou. Foi onde eu comecei, onde vivi muitas coisas e onde nasceu toda essa história. São Gonçalo e Niterói estão no coração. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes e acho importante que isso esteja presente na minha música. 'O Bonde Passou' tem muito dessa memória, dessa vivência e desse sentimento de pertencimento. Quando eu canto sobre esses lugares, estou falando também de uma parte muito importante da história do funk e da minha própria trajetória.



- Essa é só a primeira parte do álbum. O que seus fãs podem esperar do volume 2?



Podem esperar mais música nova e mais encontros. A primeira parte já mostra bastante dessa mistura de gerações e de sonoridades, e o segundo volume vem para continuar essa história. Tem muita coisa que eu ainda quero mostrar e algumas surpresas também. Acho que o mais legal é o público poder acompanhar esse projeto por etapas e descobrir cada música no seu tempo.



- Com décadas de estrada desde o início da dupla em São Gonçalo, você construiu uma carreira sólida e duradoura. Qual foi o maior desafio de se reinventar e manter a relevância musical sem perder sua essência?



O maior desafio é justamente esse equilíbrio. A música muda, o público muda, as plataformas mudam, mas você precisa continuar sabendo quem você é. Eu sempre procurei acompanhar as transformações sem tentar ser algo que não sou. Acho que a longevidade vem muito disso: você se permite aprender, experimentar e mudar, mas sem abandonar aquilo que fez as pessoas se conectarem com a sua música desde o começo.



- O funk passou por diversas transformações ao longo dos anos. Como você enxerga a sua posição no gênero nesse cenário atual?



Eu me sinto muito feliz de poder acompanhar tudo isso e de continuar sendo parte importante disso também. O funk cresceu demais e hoje está em lugares que talvez a gente nem imaginasse quando começou. Eu me vejo como alguém que ajudou a construir uma parte dessa história e que continua fazendo parte dela. Ao mesmo tempo, tenho muito respeito por quem está chegando agora e trazendo novas ideias. O gênero só continua vivo porque está sempre se reinventando.

- E você acompanha esses novos artistas do gênero? Tem algum que tem chamado a sua atenção?



Acompanho, sim. Gosto muito de ver essa nova geração ocupando espaço, criando coisas diferentes e levando o funk para públicos que talvez antes não conhecessem tanto o gênero. Tenho carinho e respeito por muitos artistas que estão surgindo. O Xamuel, por exemplo, que é mais do trap, tem uma linguagem muito própria. O próprio Puterrier, que está nesse volume, é um artista que está decolando demais. Tem os meninos do Coral da Quebrada que fazem um movimento de funk plural e que referendam tudo aquilo que um dia nós já fizemos em outras oportunidades. Acredito que ninguém sabe tudo, estamos aprendendo uns com os outros. E quando gerações diferentes se encontram, todo mundo aprende um pouco e o funk ganha com isso.



- Em algum momento da sua carreira, você sentiu pressão para abandonar esse lado romântico na hora de compor em favor de tendências mais comerciais?



Sempre existiram tendências e momentos diferentes na música, mas eu nunca quis abrir mão do que acredito. O romantismo é uma parte muito forte da minha identidade. Foi através dele que eu consegui falar com tantas pessoas e criar músicas que atravessaram gerações. Claro que você pode experimentar outras coisas, mas não precisa abandonar quem você é para acompanhar uma tendência. Acho que o segredo é conseguir trazer a sua verdade para cada momento da música, sem falsear, sem apelar para coisas que não te conectam com sua verdade.