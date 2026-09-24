Nanda Costa celebra 40 anos com fotos sem maquiagemReprodução Instagra
“Veio aí, 4.0”, escreveu Nanda na legenda da publicação, ao comemorar a nova idade.
Nos registros, a atriz aparece de maneira descontraída, destacando a beleza natural durante a celebração. A publicação recebeu comentários de seguidores e amigos, entre eles o da fotógrafa Emily Rey, apontada como namorada de Nanda.
“Tão linda”, escreveu Emily na postagem.
Nanda Costa construiu uma carreira no cinema, na televisão e no teatro. Ao longo dos anos, a atriz participou de produções como Salve Jorge, Segundo Sol e Amor de Mãe, além de trabalhos no cinema.
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