Nanda Costa celebra 40 anos com fotos sem maquiagem - Reprodução Instagra

Nanda Costa celebra 40 anos com fotos sem maquiagemReprodução Instagra

Publicado 24/09/2026 16:09

Nanda Costa completou 40 anos nesta quinta-feira (24) e escolheu as redes sociais para celebrar a chegada à nova década. A atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece deitada na cama, sem maquiagem e sem edições aparentes.

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“Veio aí, 4.0”, escreveu Nanda na legenda da publicação, ao comemorar a nova idade.



Nos registros, a atriz aparece de maneira descontraída, destacando a beleza natural durante a celebração. A publicação recebeu comentários de seguidores e amigos, entre eles o da fotógrafa Emily Rey, apontada como namorada de Nanda.



“Tão linda”, escreveu Emily na postagem.



Nanda Costa construiu uma carreira no cinema, na televisão e no teatro. Ao longo dos anos, a atriz participou de produções como Salve Jorge, Segundo Sol e Amor de Mãe, além de trabalhos no cinema.