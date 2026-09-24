Paula Burlamaqui passa por cirurgia após queda no banhoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Paula Burlamaqui, de 59 anos, precisou passar por uma cirurgia após sofrer uma queda enquanto tomava banho. A atriz contou o que aconteceu nas redes sociais nesta quinta-feira (24) e revelou que rompeu dois ligamentos do ombro durante o acidente.
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Ainda no hospital, após o procedimento, Paula apareceu usando uma tipoia e relatou o susto aos seguidores. “Então, gente, sofri um acidente no chuveiro tomando banho. Caí, rompi dois ligamentos do ombro. Acabei de sair da cirurgia”, contou.

A atriz aproveitou o relato para chamar atenção para os riscos de quedas dentro do banheiro. Segundo Paula, a situação poderia ter sido ainda mais grave caso tivesse batido a cabeça durante o tombo.

“Gente, vocês têm que prestar muito atenção em chuveiro. Porque é muito perigoso. Eu podia ter batido com a cabeça, eu podia ter morrido”, afirmou.

Paula também aproveitou o episódio para recomendar medidas que podem ajudar a evitar escorregões. Entre as sugestões, citou o uso de tapetes ou materiais antiderrapantes dentro do box.

“Se protejam, botem borracha, coloquem aqueles tapetes de borracha no box de vocês, porque é comum e é muito perigoso”, alertou. Assista: