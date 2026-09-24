Paula Burlamaqui passa por cirurgia após queda no banhoReprodução Instagram
A atriz aproveitou o relato para chamar atenção para os riscos de quedas dentro do banheiro. Segundo Paula, a situação poderia ter sido ainda mais grave caso tivesse batido a cabeça durante o tombo.
“Gente, vocês têm que prestar muito atenção em chuveiro. Porque é muito perigoso. Eu podia ter batido com a cabeça, eu podia ter morrido”, afirmou.
Paula também aproveitou o episódio para recomendar medidas que podem ajudar a evitar escorregões. Entre as sugestões, citou o uso de tapetes ou materiais antiderrapantes dentro do box.
“Se protejam, botem borracha, coloquem aqueles tapetes de borracha no box de vocês, porque é comum e é muito perigoso”, alertou. Assista:
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