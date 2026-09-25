Bruna Marquezine beija Shawn Mendes em clique romântico em MilãoReprodução Instagram
O registro publicado por Bruna é o primeiro em que os dois aparecem oficialmente como casal nas redes sociais. Eles assumiram o relacionamento em agosto de 2026, depois de meses de aparições conjuntas e registros que chamaram atenção dos fãs.
Mais cedo, Bruna e Shawn estiveram juntos no desfile da Gucci, realizado nesta sexta-feira durante a Semana de Moda de Milão. Os dois ocuparam lugares na primeira fila do evento, ao lado de nomes conhecidos do mundo da moda e do entretenimento.
Entre os convidados estavam Donatella Versace, a modelo e atriz Camila Morrone e Francesca Bellettini, executiva da Gucci na França.
A presença dos dois em Milão acontece depois de uma série de registros feitos desde 2025. Antes de oficializarem o relacionamento, Bruna e Shawn foram vistos juntos em momentos descontraídos no Rio de Janeiro, incluindo passeios pela orla e idas à feira.
Apesar dos registros anteriores, os dois ainda não haviam publicado uma fotografia em que aparecessem oficialmente como casal. O novo clique compartilhado pela atriz marca, portanto, a primeira publicação desse tipo feita por ela.
Shawn celebra dez anos de Illuminate
A celebração contou com a presença de fãs do artista, que acompanharam uma audição especial do disco. Bruna também esteve no evento para prestigiar o namorado.
No dia seguinte, os dois voltaram a aparecer juntos durante o desfile da Gucci. A participação no evento antecedeu a publicação do registro romântico feita pela atriz nas redes sociais.
O relacionamento entre Bruna e Shawn passou a ser assumido publicamente em agosto deste ano. Até então, os dois haviam mantido uma postura mais discreta, apesar dos registros de encontros e momentos juntos.
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