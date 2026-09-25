Bruna Marquezine beija Shawn Mendes em clique romântico em Milão - Reprodução Instagram

Bruna Marquezine beija Shawn Mendes em clique romântico em MilãoReprodução Instagram

Publicado 25/09/2026 22:59 | Atualizado 26/09/2026 07:42

Bruna Marquezine compartilhou nesta sexta-feira (25) um registro romântico ao lado de Shawn Mendes durante a temporada dos dois em Milão, na Itália. Na publicação, a atriz e o cantor canadense aparecem trocando um beijo e também em um momento de carinho, sorrindo um para o outro.

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O registro publicado por Bruna é o primeiro em que os dois aparecem oficialmente como casal nas redes sociais. Eles assumiram o relacionamento em agosto de 2026, depois de meses de aparições conjuntas e registros que chamaram atenção dos fãs.



Mais cedo, Bruna e Shawn estiveram juntos no desfile da Gucci, realizado nesta sexta-feira durante a Semana de Moda de Milão. Os dois ocuparam lugares na primeira fila do evento, ao lado de nomes conhecidos do mundo da moda e do entretenimento.



Entre os convidados estavam Donatella Versace, a modelo e atriz Camila Morrone e Francesca Bellettini, executiva da Gucci na França.



A presença dos dois em Milão acontece depois de uma série de registros feitos desde 2025. Antes de oficializarem o relacionamento, Bruna e Shawn foram vistos juntos em momentos descontraídos no Rio de Janeiro, incluindo passeios pela orla e idas à feira.



Apesar dos registros anteriores, os dois ainda não haviam publicado uma fotografia em que aparecessem oficialmente como casal. O novo clique compartilhado pela atriz marca, portanto, a primeira publicação desse tipo feita por ela. O registro publicado por Bruna é o primeiro em que os dois aparecem oficialmente como casal nas redes sociais. Eles assumiram o relacionamento em agosto de 2026, depois de meses de aparições conjuntas e registros que chamaram atenção dos fãs.Mais cedo, Bruna e Shawn estiveram juntos no desfile da Gucci, realizado nesta sexta-feira durante a Semana de Moda de Milão. Os dois ocuparam lugares na primeira fila do evento, ao lado de nomes conhecidos do mundo da moda e do entretenimento.Entre os convidados estavam Donatella Versace, a modelo e atriz Camila Morrone e Francesca Bellettini, executiva da Gucci na França.A presença dos dois em Milão acontece depois de uma série de registros feitos desde 2025. Antes de oficializarem o relacionamento, Bruna e Shawn foram vistos juntos em momentos descontraídos no Rio de Janeiro, incluindo passeios pela orla e idas à feira.Apesar dos registros anteriores, os dois ainda não haviam publicado uma fotografia em que aparecessem oficialmente como casal. O novo clique compartilhado pela atriz marca, portanto, a primeira publicação desse tipo feita por ela.







Shawn celebra dez anos de Illuminate

Bruna e Shawn chegaram a Milão na quinta-feira (24). Na mesma ocasião, o cantor participou de um evento da Gucci em comemoração aos dez anos de lançamento de Illuminate, seu segundo álbum de estúdio.



A celebração contou com a presença de fãs do artista, que acompanharam uma audição especial do disco. Bruna também esteve no evento para prestigiar o namorado.



No dia seguinte, os dois voltaram a aparecer juntos durante o desfile da Gucci. A participação no evento antecedeu a publicação do registro romântico feita pela atriz nas redes sociais.



O relacionamento entre Bruna e Shawn passou a ser assumido publicamente em agosto deste ano. Até então, os dois haviam mantido uma postura mais discreta, apesar dos registros de encontros e momentos juntos.