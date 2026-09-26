Elenco de 'Quem Ama Cuida' curte festa à fantasia; veja as fotos



O elenco de "Quem Ama Cuida" se reuniu em uma festa à fantasia com o tema 'Personagens Icônicos da Teledramaturgia Brasileira', nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, para celebrar a marca de 100 capítulos da novela das 21h. Entre as escolhas dos looks, os atores revisitaram papéis marcantes da TV e até figuras da própria trama.





Chay Suede apareceu caracterizado como Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", enquanto Nathalia Dill escolheu Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino". Já Agatha Moreira foi de Tieta. João Victor Oliveira foi de Pedrinho, personagem do "Sítio do Pica Pau Amarelo".



LEIA MAIS: Cecilia Beraba, de 'Quem Ama Cuida', se casa com produtora João Victor Gonçalves apostou na nostalgia e se fantasiou de Bernadete, personagem vivida por Kayky Brito em "Chocolate com Pimenta", de 2003. Letícia Colin também buscou inspiração na mesma novela e escolheu Ana Francisca, que foi vivida por Mariana Ximenes, para a comemoração.Chay Suede apareceu caracterizado como Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", enquanto Nathalia Dill escolheu Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino". Já Agatha Moreira foi de Tieta. João Victor Oliveira foi de Pedrinho, personagem do "Sítio do Pica Pau Amarelo".

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Flávia Alessandra, por sua vez, relembrou uma personagem da própria carreira e se vestiu como Cristina, vilã de "Alma Gêmea". Tati Tiburcio se caracterizou como Dona Jura, personagem de Solange Couto em "O Clone", de 2001.



Tatá Werneck escolheu uma referência ligada à própria "Quem Ama Cuida": a atriz se fantasiou de Maria Antonieta, cachorrinha da vilã Pilar (Isabel Teixeira) na novela. José Loreto e Nanda Marques, que estão juntos na vida real e também atuam na trama, combinaram os figurinos e compareceram com looks pretos inspirados em "Ti Ti Ti".

Henrique Barreira, Mariana Sena, MC Carol e Jeniffer Nascimento também capricharam nas produções para curtir o evento.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa

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