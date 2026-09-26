Tainá Militão e Éder Militão anunciaram o nascimento de Gabriel, primeiro filho do casal - Reprodução / Instagram

Tainá Militão e Éder Militão anunciaram o nascimento de Gabriel, primeiro filho do casalReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2026 12:23

Tainá Militão e Éder Militão anunciaram o nascimento de Gabriel , primeiro filho do casal, nesta sábado (26), em Madri, na Espanha. Em publicação feita no Instagram, os dois compartilharam registros com o recém-nascido e celebraram a chegada do menino.

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"E finalmente chegou o nosso Gabriel", escreveram na publicação conjunta. Nas fotos, Tainá aparece com o bebê nos braços enquanto Éder acompanha os primeiros momentos da família.



"Por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", declararam.

"E finalmente chegou o nosso Gabriel", escreveram na publicação conjunta. Nas fotos, Tainá aparece com o bebê nos braços enquanto Éder acompanha os primeiros momentos da família."Por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", declararam.

Nos comentários, Ludmilla deixou um coração, enquanto Thamires Hauch escreveu: "Deus abençoe!".



Os registros foram publicados sem revelar o rosto de Gabriel. Antes do nascimento, Tainá já havia contado que ela e Éder decidiram preservar a imagem do filho, ao menos inicialmente. A influenciadora explicou que uma imagem de ultrassom do bebê chegou a receber ataques. "Isso já me faz pensar que não vale a pena, gente", afirmou na ocasião. Apesar disso, destacou que a escolha não era definitiva e poderia ser revista futuramente.

Tainá também havia anunciado que sua equipe jurídica tomaria medidas após comentários direcionados aos filhos. "Tem gente que acha que internet é terra sem lei e que pode falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa sem consequência, principalmente quando envolve meus filhos", declarou.

Gabriel é o primeiro filho homem de Éder, que também é pai de Cecília, fruto do antigo relacionamento com Karoline Lima. Tainá é mãe de Helena e Matteo, de sua antiga relação com Léo Pereira.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa