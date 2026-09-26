Tainá Militão e Éder Militão anunciaram o nascimento de Gabriel, primeiro filho do casalReprodução / Instagram
"E finalmente chegou o nosso Gabriel", escreveram na publicação conjunta. Nas fotos, Tainá aparece com o bebê nos braços enquanto Éder acompanha os primeiros momentos da família.
"Por mais que a gente tente imaginar como vai ser, nada se compara a ter você aqui nos nossos braços. Bem-vindo, nosso filho. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja sempre muito feliz e muito amado. Nossa família ficou ainda mais completa com você", declararam.
Os registros foram publicados sem revelar o rosto de Gabriel. Antes do nascimento, Tainá já havia contado que ela e Éder decidiram preservar a imagem do filho, ao menos inicialmente. A influenciadora explicou que uma imagem de ultrassom do bebê chegou a receber ataques. "Isso já me faz pensar que não vale a pena, gente", afirmou na ocasião. Apesar disso, destacou que a escolha não era definitiva e poderia ser revista futuramente.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa