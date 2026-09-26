Zezé di Camargo durante show - Reprodução de vídeo

Zezé di Camargo durante showReprodução de vídeo

Publicado 26/09/2026 13:40

"Mudei a minha logística para chegar aqui hoje, porque eu tinha um compromisso com o meu coração, que era passar para fazer a despedida de um grande amigo meu da música", disse Zezé. Em seguida, o cantor afirmou: "Que Deus o tenha bem do lado direito. É do lado direito que ficam as coisas boas".

O cenário político brasileiro atual também foi mencionado pelo artista. "Apesar do Brasil estar do lado esquerdo, quando você fala que uma pessoa é do bem, diz que é uma pessoa direita. O Rick está do lado direito de Deus. Eu espero que o Brasil, logo, logo, também esteja totalmente do lado direito", completou.









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O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais e diversos internautas opinaram sobre a declaração de Zezé. "Imagina você morrer e quem dizia ser seu amigo aproveitar a sua morte pra fazer palanque político em vez de falar sobre quem você foi e o quanto você significou na vida dele", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A pessoa politizando a morte de um colega por nada. Que homem péssimo", opinou outro. "Usando a morte do amigo pra falar de política. Ô, homem asqueroso", disparou uma terceira pessoa.

Tragédia

Rick Sollo, de 59 anos, morreu na segunda-feira (21) em um acidente de helicóptero na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.



Os destroços foram encontrados por volta das 12h de terça-feira (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação contou com aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.