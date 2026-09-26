Darlin Ferratry em 'A Fazenda'Reprodução/Instagram
Antes de sua saída da celebração, Darlin protagonizou momento de reconciliação com a atriz Giovanna Gold, de 62 anos, sua principal rival no confinamento. A aproximação entre as duas teve início durante os preparativos para a festa. A artista emprestou um batom para Ferrattry, que demonstrou agradecimento.
Ela falou sobre o gesto de Giovanna. "Assim como muitas vezes elevo minha voz para me defender, também quero levantar para dizer que hoje eu recebi um gesto de carinho que eu não esperava”, disse.
O momento se deu após uma série de conflitos entre as duas participantes. Entre os episódios de tensão envolvendo as duas, estão diferentes discussões que ocorreram dentro do confinamento. Elas já trocaram ameaças, além de múltiplos insultos. Gold já chamou Darlin de “baranga” e jogou restos de poeira nela.
Antes da confirmação da permanência de Giovanna no programa, Ferratry ameaçou deixar o reality, caso a atriz não fosse eliminada. A artista entrou em “A Fazenda 18” como convidada, ao lado de Rene Trhistan, Ana Bruna e Igor Monteiro, e teve que passar por uma votação do público para se tornar uma participante oficial. Apesar do resultado, Darlin não manifestou que iria se retirar do confinamento junto dos outros peões.
Stephanie Gomes é eliminada em ‘A Fazenda’
A primeira eliminação do programa de reality aconteceu na quinta-feira (24). A influenciadora e biomédica Stephanie Gomes, de 26 anos, filha da ex-modelo Solange Gomes com o cantor Waguinho, deixou o confinamento após receber apenas 19,71% dos votos do público. Na “roça”, ela enfrentou o ator Sérgio Hondjakoff, de 42 anos, e Giovanna Gold.
No reality da Record, os votos do público definem quem deve permanecer na disputa. Ao contrário de outros programas, os participantes que ganharem mais votos são aqueles escolhidos para ficar. Com a eliminação de Gomes, Sérgio e Giovanna retornaram para a sede. A emissora não revelou o número de votos alcançado por cada um.
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