Netinho de Paula falou publicamente sobre diagnóstico de câncer durante show em Manaus - Reprodução / Instagram

Netinho de Paula falou publicamente sobre diagnóstico de câncer durante show em ManausReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 08:12



A manifestação aconteceu depois que informações sobre o estado de saúde do artista foram divulgadas pela imprensa. "O Brasil todo hoje tá comentando sobre a postagem que um site muito famoso fez falando sobre a minha doença", disse no palco.



Netinho contou que recebeu o diagnóstico com tranquilidade, apesar do impacto inicial. "Claro que não é normal você receber uma informação que você tá com câncer, isso não é uma coisa que é normal", afirmou.

Durante a apresentação, o cantor chegou a dizer que tinha "um câncer na amígdala" e classificou a doença como "fraquinha". O artista também explicou por que não havia comentado o diagnóstico anteriormente. "Eu não quis sair divulgando, falando, para não estragar o sonho nem a alegria de ninguém. Mas hoje vazou na imprensa, então eu sou obrigado a comentar", declarou.Netinho afirmou que a pausa nos palcos será temporária. "Vou suspender a minha agenda de shows no próximo mês. Vou ficar longe de vocês, vou sentir falta dos palcos (...) vai ser durante só 30 dias. Mas eu vou fazer a cirurgia", disse.Ele ainda demonstrou expectativa de retomar as apresentações em breve. "Acho que até o final do ano eu já estou aqui de novo em Manaus fazendo pagode aqui para vocês! Eu estou aqui de pé que tá tudo certo!", afirmou, antes de completar: "É isso que o Brasil merece: alegria, nada de tristeza. Vai dar tudo certo".Após a repercussão, Netinho também publicou uma mensagem para tranquilizar os seguidores. "Gente, tá tudo bem! Obrigado por cada mensagem, cada oração e todo carinho. Vou vencer essa doença com vocês ao meu lado, tá bem? Seguimos juntos. Deus nos abençoe!", escreveu.Nos comentários, artistas deixaram mensagens de apoio. Belo afirmou: "Já deu tudo certo, meu irmão querido! Deus é contigo! Te amo". Thiaguinho também desejou força: "Já Deus tudo certo, Sir (Senhor)!", enquanto Erika Januza escreveu: "Muita saúde pra você!".