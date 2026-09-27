Netinho de Paula falou publicamente sobre diagnóstico de câncer durante show em ManausReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Netinho de Paula, de 56 anos, falou publicamente sobre diagnóstico de câncer durante um show do projeto Samba 90 Graus, ao lado de Chrigor e Marcio Art, em Manaus, na sábado (26). O cantor afirmou que está tranquilo e anunciou que suspenderá a agenda de apresentações por cerca de 30 dias para passar por uma cirurgia.
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Netinho De Paula (@netinhodepaula)



A manifestação aconteceu depois que informações sobre o estado de saúde do artista foram divulgadas pela imprensa. "O Brasil todo hoje tá comentando sobre a postagem que um site muito famoso fez falando sobre a minha doença", disse no palco. 

Netinho contou que recebeu o diagnóstico com tranquilidade, apesar do impacto inicial. "Claro que não é normal você receber uma informação que você tá com câncer, isso não é uma coisa que é normal", afirmou.
LEIA MAIS: Afastada por 4 anos, Simaria faz show e, de joelhos, se emociona
LEIA MAIS: Lionel Richie é internado em UTI depois de passar mal durante show

Durante a apresentação, o cantor chegou a dizer que tinha "um câncer na amígdala" e classificou a doença como "fraquinha". O artista também explicou por que não havia comentado o diagnóstico anteriormente. "Eu não quis sair divulgando, falando, para não estragar o sonho nem a alegria de ninguém. Mas hoje vazou na imprensa, então eu sou obrigado a comentar", declarou. 

Netinho afirmou que a pausa nos palcos será temporária. "Vou suspender a minha agenda de shows no próximo mês. Vou ficar longe de vocês, vou sentir falta dos palcos (...) vai ser durante só 30 dias. Mas eu vou fazer a cirurgia", disse.

Ele ainda demonstrou expectativa de retomar as apresentações em breve. "Acho que até o final do ano eu já estou aqui de novo em Manaus fazendo pagode aqui para vocês! Eu estou aqui de pé que tá tudo certo!", afirmou, antes de completar: "É isso que o Brasil merece: alegria, nada de tristeza. Vai dar tudo certo". 

Após a repercussão, Netinho também publicou uma mensagem para tranquilizar os seguidores. "Gente, tá tudo bem! Obrigado por cada mensagem, cada oração e todo carinho. Vou vencer essa doença com vocês ao meu lado, tá bem? Seguimos juntos. Deus nos abençoe!", escreveu.

Nos comentários, artistas deixaram mensagens de apoio. Belo afirmou: "Já deu tudo certo, meu irmão querido! Deus é contigo! Te amo". Thiaguinho também desejou força: "Já Deus tudo certo, Sir (Senhor)!", enquanto Erika Januza escreveu: "Muita saúde pra você!".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa