Lauana Prado e Tati Dias - Reprodução/Instagram

Lauana Prado e Tati Dias Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2026 07:30

Tati Dias falou sobre a família construída ao lado da mulher, Lauana Prado . Mãe de Bento, de 4 anos, a influenciadora compartilhou um cliques do menino junto de Dom, primeiro filho da cantora, e contou detalhes da criação dos herdeiros e de como as duas dividem os cuidados maternos.

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"Aqui na nossa casa temos dois filhos, cada um vindo de uma barriga e uma história, mas hoje somos uma família. Eu e Lauana dividimos juntas a educação, responsabilidades, decisões e criação, mesmo que a relação com cada criança tenha particularidades", escreveu nos Stories.

A ex-integrante de "A Fazenda 11", da Record, ressaltou a singularidade da relação com os meninos. "Ainda que a divisão prática dos cuidados possa ser desigual em alguns momentos, existe a dupla maternidade e fazemos questão de construir nossa família assim".

Tati comentou, ainda, sobre a experiência da maternidade solo. Bento é fruto da relacionamento anterior da influenciadora com o jogador de futevôlei Junior Saldanha. "Maternidade solo é uma realidade muito diferente e merece, inclusive, ser reconhecida pelo que realmente significa. A nossa realidade é de parceria, família e construção conjunta", concluiu.

Chegada de Dom

Lauana Prado engravidou por meio de fertilização in vitro (FIV), após anos de tratamentos hormonais. Dom veio ao mundo no dia 31 de julho. Uma semana após o nascimento, a sertaneja relembrou o trabalho de parto em texto nas redes sociais.

"Meu coração batia muito forte, desesperado pra viver o momento de enfim te conhecer. No instante que você nasceu sua outra mãe te viu primeiro, e com os olhos cheios de água disse: 'Amor... ele é perfeito!' Senti uma emoção que nunca tinha experimentado na vida! Só de lembrar fico completamente arrepiada e emocionada", escreveu.

A cantora destacou a reação da mulher no momento em que Dom veio ao mundo. "No instante que você nasceu sua outra mãe te viu primeiro, e com os olhos cheios de água disse: 'Amor... ele é perfeito!' Senti uma emoção que nunca tinha experimentado na vida! Só de lembrar fico completamente arrepiada e emocionada".