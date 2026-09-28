Paolla Oliveira aproveitou folga com o cachorro de estimação, Marley - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira aproveitou folga com o cachorro de estimação, MarleyReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 11:36

Paolla Oliveira , de 44 anos, mostrou nas redes sociais, na tarde deste domingo (27), que aproveitou o fim de semana com um momento de descanso. A atriz compartilhou um clique curtindo o dia ensolarado e céu azul ao ar livre, à beira da piscina.

"Uma breve folga no fim de semana", escreveu a artista, na legenda da publicação. No registro, Paolla surgiu de biquíni, brincando com um dos cachorros de estimação, que se chama Marley. A atriz tem mais bichinhos e costuma compartilhar o amor pelos pets, assim como o incentivo à adoção de animais.

Projetos

E o momento de descanso foi mais que merecido, já que a atriz tem se dedicado a muitos projetos profissionais. Na última quarta-feira (23), revelaram que Paolla é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense depois de especulações. A atriz voltou a assumir o posto no Carnaval carioca após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos. Recentemente, a escola de samba de Duque de Caxias também revelou a majestade dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá: Anitta.

No mês passado, a Netflix anunciou o início das gravações da série "Mãe Imperfeita", estrelada por Paolla e Fabiula Nascimento. Com direção de Rogério Gomes, o Papinha, a nova produção de melodrama aborda relações humanas atravessadas por dilemas morais, escolhas e os desafios de recomeçar.

Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles também integram o elenco da série.

Ao lado de Bella Campos e Emilio Dantas, a atriz também protagoniza o filme "A Estranha na Cama" , da mesma plataforma de streaming. Dirigido por Esmir Filho, o novo thriller nacional é baseado no livro homônimo e inédito de Raphael Montes, que também é o roteirista do longa-metragem.

O livro do autor - conhecido por mais títulos, como "Suicidas" (2012), "Dias Perfeitos" (2014), "O Vilarejo" (2015), "Jantar Secreto" (2016), "Uma Mulher no Escuro" (2019) e "Uma Família Feliz" (2024) - foi lançado em setembro. Já o filme, no entanto, ainda não tem data de estreia confirmada.