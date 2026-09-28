Jão anunciou continuação da "Turnê Memórias Póstumas", que passará pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e São Paulo - Reprodução / Instagram

Jão anunciou continuação da "Turnê Memórias Póstumas", que passará pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e São PauloReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 14:03



Jão anunciou nova turnê do álbum "Memórias Póstumas" , que passará pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e São Paulo. Na capital fluminense, o cantor se apresenta na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, em 31 de outubro.

Ela nasceu e aos poucos vai crescendo! Novas datas da Turnê Memórias Póstumas no Brasil e em Portugal.



Pré-venda Clientes Itaú Private e Itaú Personnalité: 29 de setembro às 10h

Pré-venda geral Itaú: 30 de setembro às 10h

Venda geral: 1 de outubro às 10h pic.twitter.com/Tduh8ApF4R — Jão (@jaoromania) September 28, 2026

O anúncio ocorre após o artista reunir 60 mil pessoas em um show realizado em São Paulo, na última sexta-feira (25). A pré-venda de ingressos para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité começa nesta terça-feira (29), às 10h, enquanto os demais clientes do banco poderão comprar a partir de quarta-feira (30), no mesmo horário. A venda geral será aberta em 1º de outubro, às 10h, pela internet e às 11h na bilheteria oficial.



Para o show no Rio, os ingressos variam de R$ 105, no valor de meia-entrada para a cadeira N3, a R$ 990, na modalidade inteira do Pacote VIP Super Fã Itaú. Também há opções para cadeira N1, pista e camarote.

Além da apresentação carioca, a turnê passa por Belo Horizonte, em 21 de novembro; Recife, no dia 28 do mesmo mês; e Brasília, em 12 de dezembro. São Paulo recebe uma nova apresentação em 27 de março de 2027.



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No X (antigo Twitter), Jão celebrou a ampliação da agenda. “Ela nasceu e aos poucos vai crescendo! Novas datas da Turnê Memórias Póstumas no Brasil e em Portugal”, escreveu.



Jão definiu o trabalho nas redes sociais como “músicas sobre a vida, nem sempre como ela é”. Ao falar sobre o retorno, o artista também comentou o período afastado dos palcos. “Tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo para vocês, enquanto não estavam lá. Estou muito feliz por estar de volta”, declarou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa