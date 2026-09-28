Ary Fontoura detonou fake news sobre sua morte: 'Falta de respeito' - Reprodução de vídeo / Instagram

Ary Fontoura detonou fake news sobre sua morte: 'Falta de respeito'Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/09/2026 15:02

Ary Fontoura , de 93 anos, utilizou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (28), para se manifestar a respeito de fake news (notícias falsas) sobre a sua morte. O ator ressaltou que está "vivo e muito bem", pontuando a "falta de respeito".

"Meus amigos, hoje eu topei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto, inventaram até a data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim", iniciou ele.

Em seguida, detonou a atitude dos internautas que divulgaram a mentira. "E tudo isso para quê? Para você clicar e cair numa armadilha, numa página de vendas. Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui graças a Deus vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos", concluiu o veterano.

Na legenda da publicação, o intérprete do personagem Quinzinho na novela "Êta Mundo Melhor!" (2025), da TV Globo, pediu apoio da empresa que controla a plataforma. "Fake News. Meta, me ajuda aí". Segundo os boatos, o artista havia falecido no dia 9 de setembro.



Nos comentários, Ary recebeu o apoio e carinho dos admiradores. "Que horror!!! Estamos contigo, Seu Ary. Deus te abençoe e proteja", disse uma fã. "Que absurdo! Deus te abençoe", disse um internauta. "Muita saúde e infinitas bençãos na sua vida", desejou um usuário do Instagram. "Que maldade. Deus me livre, credo. Que tipo de ser humano está tentando lucrar com a vida dos outros? Que você tenha uma longa vida", expressou mais alguém. "Ainda bem que não vi... nem imagino o susto de quem viu e a sua indignação ao saber", falou outra pessoa.

O ator não foi o único que teve a sua morte inventada. Em 2020, o ex-jogador de futebol, Adriano Imperador, também precisou se manifestar sobre uma fake news do seu falecimento. "Ui, ui, estou vivo", escreveu o ex-atleta, em tom descontraído, na mesma ocasião. Os cantores Belo, Dinho Ouro Preto, Jojo Todynho e o apresentador Amin Khader também passaram pela mesma situação.

Vídeo!