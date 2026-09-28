Virginia relatou dores depois de assistir jogo da NFL: ’Quase vomitei’Reprodução de vídeo / Instagram
Virginia relata dores depois de assistir jogo da NFL: 'Quase vomitei'
Influenciadora digital contou nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (28), que está com o siso inflamado;
Virginia relata dores depois de assistir jogo da NFL: 'Quase vomitei'
Influenciadora digital contou nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (28), que está com o siso inflamado;
Ary Fontoura detona fake news sobre sua morte: 'Falta de respeito'
Ator usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (28), para ressaltar que está 'vivo e muito bem'; veterano recebeu apoio dos fãs
Jão anuncia continuação da 'Turnê Memórias Póstumas' com show no Rio
Além da capital fluminense, o cantor se apresentará em BH, Recife, Brasília e São Paulo; venda geral de ingressos começa em 1º de outubro
Madonna domina VMA 2026 com sete vitórias; veja os destaques
Taylor Swift ampliou recorde na premiação, enquanto BTS levou três troféus; assista as apresentações
De biquíni, Paolla Oliveira aproveita folga
Em meio a muitos projetos profissionais, a atriz reservou um momento de descanso e curtiu o dia com o cachorro de estimação
Gabriely Miranda rebate críticas sobre o nome do filho com Endrick
'Chatice', escreveu a influenciadora digital, na noite deste domingo (27); casal está à espera do primogênito, que se chamará Kendrick
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.