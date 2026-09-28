Virginia relatou dores depois de assistir jogo da NFL: ’Quase vomitei’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Virginia relatou dores depois de assistir jogo da NFL: ’Quase vomitei’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/09/2026 17:11

Virginia Fonseca , de 26 anos, relatou nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (28), que está sentindo dores de cabeça e de dente devido ao siso inflamado. A influenciadora digital, que mora em Goiás, contou que o mal estar começou após assistir ao jogo da NFL (National Football League) no Maracanã, na Zona Norte do Rio.

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"Bom dia, gente. Já acordei, tomei banho e coloquei pijama de novo porque ontem eu cheguei passando muito mal. Tanto que nem me despedi de vocês, só coloquei uma imagem mesmo. E aí acordei hoje passando muito mal e fiquei na cama", iniciou a empresária.

Em seguida, Virginia revelou que a dor foi causada por uma inflamação no dente. "Ainda estou passando um pouco mal, minha cabeça está doendo muito. Acho que é por causa do meu dente siso que está inflamado. E está doendo muito aqui e a cabeça. Ontem eu tremia, quase vomitei de dor. Muita, muita dor. Ainda estou com a cabeça doendo por causa do dente. Não estou conseguindo mastigar", disse ela.

Em seguida, a influenciadora compartilhou alguns momentos ao lado dos filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 2. Os herdeiros são frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois terminaram o relacionamento em 2025, após cinco anos juntos. Atualmente, Virginia namora o jogador de futebol Vini Jr.

NFL

Para prestigiar o jogo de futebol americano, neste domingo (27), a influenciadora optou por vestir corset branco e azul com amarrações, que teve design parecido com tênis. Ela complementou o look com calça jeans, óculos escuros e acessórios.

A empresária também posou para clique ao lado dos amigos, a influenciadora Duda Freire e o participante da edição 2026 do quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo, Lucas Guedez. Na legenda, a dona da Wepink escreveu: "Dia de NFL."

Mais famosos assistiram a partida dos times Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Entre as personalidades estavam Neymar Jr., Bruna Biancardi, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cleo Pires, Erika Januza, Michel Teló e mais.