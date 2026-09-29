Ticiane Pinheiro fala de possível ciúme de César Tralli pelo ’Dança’ - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro fala de possível ciúme de César Tralli pelo ’Dança’Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2026 08:41

Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre a reação do marido, César Tralli, com a participação dela no "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. Na caixinha de perguntas do Instagram, a apresentadora respondeu se o âncora do "Jornal Nacional" sente ciúmes das performances na competição.

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"Acho que é uma dedicação tão grande que eles estão orgulhosos de mim. Quando eles assistem, a gente assiste sempre todo mundo junto, é sempre um alegria. Claro que minha filha e meu marido sempre me elogiam e falam que eu estou ótima. Minha família gostou muito. Meus pais, minhas irmãs... todo mundo gostou, e isso é o mais importante", afirmou nos Stories.

A apresentadora comentou, ainda, sobre o figurino sensual usado na última apresentação. No domingo (27), Ticiane se jogou no ritmo funk e apostou em um figurino composto por short curto e cropped. Aos 50 anos, ela garantiu que não sente vergonha de expor o corpo.

"Não fiquei com vergonha. Não tenho vergonha de nada. Eu acho que eu sou sem vergonha. Na verdade, acho que como eu fiz aula de teatro por muito tempo, durante muitos anos, fui atriz, fiz vários cursos, atuei... a gente encara outro personagem. Eu até brincava no funk, brincava que eu era a Letícia, que eu nem era Tici", brincou.

Ela ressaltou a maneira como encara a competição. "Porque não é só a dança, você tem que fazer a cara, né?! No funk, você faz uma cara mais sensual. Levo muito pro lado artístico, o figurino quando eu me visto, a interpretação... tudo eu trago do teatro, do que aprendi. Tem a dificuldade, que é diferente da vergonha. E com a dificuldade a gente vai tentando ficar bem. E sair, saiu", disse.

Disputa

Ticiane Pinheiro amargou a lanterna do grupo após a rodada de funk. O topo do ranking ficou com Diego Martins, seguido por Mell Muzzillo, Léo Foguete, Breno Ferreira, Bruna Griphao e Rita Guedes. Já o grupo que abriu a fase de apresentações individuais é integrado por Lucas Guedez, Bianca Andrade, Pedro Scooby, Gracyanne Barbosa, MC Livinho, Giovana Cordeiro e Junno Andrade.