Torcedores culpam Virginia por desempenho de Vini Jr em jogo da seleção - Reprodução/Instagram

Torcedores culpam Virginia por desempenho de Vini Jr em jogo da seleção Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2026 11:20

Torcedores reclamaram do desempenho de Vinicius Jr. na vitória da seleção brasileira por 4 a 2 no amistoso contra a Austrália, realizado na manhã desta terça-feira (29). Usuários do X, antigo Twitter, culparam a influenciadora Virginia Fonseca , namorada do jogador, pela performance abaixo do esperado em campo, apesar dele converter o pênalti que fechou o placar.

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"Vini Jr desde que começou com a Virginia está jogando o pior futebol da vida dele. Pode vender, Real Madrid. Não queremos mais", disparou um perfil. "A Virginia está acabando com o Vinicius Jr, né? O futebol do cara de uns meses pra cá simplesmente desapareceu", analisou outro. "O que a Virgínia tá fazendo com esse Vini Jr? Cara, não consegue correr com a bola mais", escreveu um terceiro.

Vini Jr desde que começou com a Virgínia tá jogando o pior futebol da vida dele.



Pode vender real Madrid. Não queremos mais. — Reis, Hannah (@hannahreis) September 29, 2026

Internautas também alegaram que o relacionamento tirou o foco do atleta. Já o comportamento da influenciadora nas visitas à mansão do jogador em Madri, na Espanha, foi alvo de críticas nas redes sociais. Virginia costuma marcar presença no país europeu acompanhada de vários amigos e familiares.

No final de agosto, ela surgiu em vídeo escutando funk em alto volume por volta das 23h dentro do quarto do jogador. O episódio revoltou torcedores do Real Madrid porque a situação aconteceu exatamente na véspera de uma partida importante do atleta.

Romance

O envolvimento de Virginia Fonseca com Vinicius Jr teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

A relação enfrentou uma crise em maio e a influenciadora anunciou o término do namoro. A separação durou pouco tempo. Em junho, Vinicius Jr confirmou a reconciliação ao escrever um comentário apaixonado em uma publicação de Virginia Fonseca com registros das férias em Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. "Te amo", declarou.