Rosanne Mulholland e Marcos Veras anunciam fim do casamentoReprodução Instagram
"Foram quase 10 anos juntos. Com muito amor, paixão, planos, sonhos realizados e uma vida compartilhada. E a maior realização de todas: um filho. Não somos mais um casal. Mas somos família", escreveu.
Na sequência, a atriz explicou que os dois pretendem continuar próximos e presentes na criação de Davi.
"Primeiro porque isso é um fato. Segundo porque fazemos questão de continuar sendo família um do outro. Caminharemos lado a lado como melhores amigos e, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho e que saberá sempre que papai e mamãe continuam ali: perto, juntos, presentes. Porém, agora, em uma outra dinâmica", afirmou.
Rosanne também falou sobre o momento vivido pelos dois e destacou que, apesar das mudanças provocadas pela separação, o carinho permanece.
"É um momento de dor, de mudanças. Mas também de muito amor. E disso não abrimos mão. Marcos, obrigada por tanto", concluiu.
Marcos Veras também compartilhou o mesmo texto em suas redes sociais. Os dois desativaram os comentários das publicações.
Como começou a relação
Rosanne e Marcos se conheceram em 2016, durante as gravações do filme Tudo Acaba em Festa. O relacionamento entre os dois começou no ano seguinte.
Em agosto de 2020, nasceu Davi, primeiro filho do casal. O menino completou seis anos recentemente e ganhou uma festa com tema de Pokémon, que contou com a presença dos pais.
Rosanne ficou conhecida nacionalmente por interpretar a professora Helena no remake de Carrossel, exibido pelo SBT em 2012. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série bíblica Paulo, o Apóstolo, da Record, na qual interpretou Agripina.
Marcos Veras, por sua vez, tem trabalhos no humor, na televisão e no teatro. O ator integra o elenco do Porta dos Fundos e também atua em projetos teatrais.
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