Rosanne Mulholland e Marcos Veras anunciam fim do casamentoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
A atriz Rosanne Mulholland e o ator Marcos Veras anunciaram o fim do relacionamento nesta terça-feira (29). Rosanne publicou nas redes sociais um texto sobre a separação, afirmando que, apesar de não formarem mais um casal, os dois continuarão sendo família para cuidar do filho, Davi, de seis anos.
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Ao compartilhar uma foto em que aparece abraçada ao ator, Rosanne relembrou a trajetória do casal e destacou a chegada do filho como a maior realização da relação.

"Foram quase 10 anos juntos. Com muito amor, paixão, planos, sonhos realizados e uma vida compartilhada. E a maior realização de todas: um filho. Não somos mais um casal. Mas somos família", escreveu.

Na sequência, a atriz explicou que os dois pretendem continuar próximos e presentes na criação de Davi.

"Primeiro porque isso é um fato. Segundo porque fazemos questão de continuar sendo família um do outro. Caminharemos lado a lado como melhores amigos e, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho e que saberá sempre que papai e mamãe continuam ali: perto, juntos, presentes. Porém, agora, em uma outra dinâmica", afirmou.

Rosanne também falou sobre o momento vivido pelos dois e destacou que, apesar das mudanças provocadas pela separação, o carinho permanece.

"É um momento de dor, de mudanças. Mas também de muito amor. E disso não abrimos mão. Marcos, obrigada por tanto", concluiu.

Marcos Veras também compartilhou o mesmo texto em suas redes sociais. Os dois desativaram os comentários das publicações.
 

Como começou a relação



Rosanne e Marcos se conheceram em 2016, durante as gravações do filme Tudo Acaba em Festa. O relacionamento entre os dois começou no ano seguinte.

Em agosto de 2020, nasceu Davi, primeiro filho do casal. O menino completou seis anos recentemente e ganhou uma festa com tema de Pokémon, que contou com a presença dos pais.

Rosanne ficou conhecida nacionalmente por interpretar a professora Helena no remake de Carrossel, exibido pelo SBT em 2012. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série bíblica Paulo, o Apóstolo, da Record, na qual interpretou Agripina.

Marcos Veras, por sua vez, tem trabalhos no humor, na televisão e no teatro. O ator integra o elenco do Porta dos Fundos e também atua em projetos teatrais.
 