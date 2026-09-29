Rosanne Mulholland e Marcos Veras anunciam fim do casamento - Reprodução Instagram

Rosanne Mulholland e Marcos Veras anunciam fim do casamentoReprodução Instagram

Publicado 29/09/2026 18:58 | Atualizado 29/09/2026 18:59

A atriz Rosanne Mulholland e o ator Marcos Veras anunciaram o fim do relacionamento nesta terça-feira (29). Rosanne publicou nas redes sociais um texto sobre a separação, afirmando que, apesar de não formarem mais um casal, os dois continuarão sendo família para cuidar do filho, Davi, de seis anos.

Ao compartilhar uma foto em que aparece abraçada ao ator, Rosanne relembrou a trajetória do casal e destacou a chegada do filho como a maior realização da relação.



"Foram quase 10 anos juntos. Com muito amor, paixão, planos, sonhos realizados e uma vida compartilhada. E a maior realização de todas: um filho. Não somos mais um casal. Mas somos família", escreveu.



Na sequência, a atriz explicou que os dois pretendem continuar próximos e presentes na criação de Davi.



"Primeiro porque isso é um fato. Segundo porque fazemos questão de continuar sendo família um do outro. Caminharemos lado a lado como melhores amigos e, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho e que saberá sempre que papai e mamãe continuam ali: perto, juntos, presentes. Porém, agora, em uma outra dinâmica", afirmou.



Rosanne também falou sobre o momento vivido pelos dois e destacou que, apesar das mudanças provocadas pela separação, o carinho permanece.



"É um momento de dor, de mudanças. Mas também de muito amor. E disso não abrimos mão. Marcos, obrigada por tanto", concluiu.



Marcos Veras também compartilhou o mesmo texto em suas redes sociais. Os dois desativaram os comentários das publicações.

Como começou a relação





Rosanne e Marcos se conheceram em 2016, durante as gravações do filme Tudo Acaba em Festa. O relacionamento entre os dois começou no ano seguinte.



Em agosto de 2020, nasceu Davi, primeiro filho do casal. O menino completou seis anos recentemente e ganhou uma festa com tema de Pokémon, que contou com a presença dos pais.



Rosanne ficou conhecida nacionalmente por interpretar a professora Helena no remake de Carrossel, exibido pelo SBT em 2012. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série bíblica Paulo, o Apóstolo, da Record, na qual interpretou Agripina.



Marcos Veras, por sua vez, tem trabalhos no humor, na televisão e no teatro. O ator integra o elenco do Porta dos Fundos e também atua em projetos teatrais.