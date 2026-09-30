Felipe Carneiro celebrou aniversário de Flávia Saraiva nas redes sociais Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva ganha homenagem de aniversário do namorado
Atleta do Real Murcia, da Espanha, publicou clique junto da ginasta e fez declaração romântica
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Atriz se declarou para Karlie Dickinson, que completou 22 anos, em publicação nas redes sociais
Nicolas Prattes chama atenção ao surgir de sunga em sauna
Ator compartilhou registros nas redes sociais e recebeu comentários de seguidores sobre a apresentadora
Ana Castela se assusta com gambá: 'Não tenho paz em casa'
Cantora compartilhou nos stories do Instagram, na noite desta terça-feira (29), imagem de uma câmera de segurança que flagrou o momento
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Entre as imagens, a atriz apareceu caracterizada como Cleonice Rossi, primeira mulher do cantor
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