Felipe Carneiro celebrou aniversário de Flávia Saraiva nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Felipe Carneiro celebrou aniversário de Flávia Saraiva nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2026 10:59

Flávia Saraiva completou 27 anos nesta quarta-feira (30) e ganhou uma declaração apaixonada do namorado, Felipe Carneiro. O goleiro, que defende o Real Murcia, da Espanha, compartilhou um registro ao lado da ginasta para comemorar a data especial.

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"Parabéns, meu amor! Como é bom ter te conhecido e como é bom ter você... Tu é muito especial para mim e tem um coração lindo. Obrigado por ser essa mulher incrível para mim. Estou contigo sempre, te amo!", escreveu na legenda.

O relacionamento de Flávia Saraiva e Felipe Carneiro foi confirmado no dia 21 de setembro após troca de mensagens carinhosas nas redes sociais. Na ocasião, a ginasta publicou cliques para celebrar o aniversário do parceiro. Ela chamou o atleta de "meu amor" e afirmou ser feliz por tê-lo em sua vida.

Dias antes, o goleiro festejou a conquista da namorada, que garantiu a medalha de ouro nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Ginástica na Hungria. "Você merece muito. Mais uma. Te amo", declarou.

Antes de chegar no clube espanhol, o jogador iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo e conquistou títulos como o Paulista Sub-15, o Torneio Brasil-Japão Sub-15, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17. Ele também disputou competições nas categorias sub-20.

Medalha de ouro



A conquista que rendeu a declaração de Felipe Carneiro aconteceu no dia 19 de setembro, durante a etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística. Flávia Saraiva garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil na competição ao vencer a final das barras assimétricas, com 13.366 pontos.

A brasileira superou a norte-americana Tatum Drusch, que terminou na segunda colocação, com 13.300 pontos, e a eslovaca Barbora Kundrat, terceira com 13.233. Flávia foi a última atleta a se apresentar na decisão e conseguiu assumir o topo do pódio.

Nas classificatórias, a ginasta terminou com a terceira melhor nota do aparelho. Apesar de registrar uma pontuação inferior à obtida na fase anterior durante a decisão, ela conseguiu manter a liderança e confirmou o título. A também brasileira Lorrane Oliveira participou da decisão e terminou na quarta posição, com 13.166 pontos.