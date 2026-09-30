Elisa Annenberg-Paglia dá beijão na namorada em aniversário - Reprodução Instagram

Elisa Annenberg-Paglia dá beijão na namorada em aniversárioReprodução Instagram

Publicado 30/09/2026 19:00 | Atualizado 30/09/2026 19:00

Elisa Annenberg-Paglia , de 23 anos, celebrou o aniversário da namorada, a atriz Karlie Dickinson, com uma declaração de amor nas redes sociais. Nesta quarta-feira (30), a filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia publicou um vídeo em que aparece trocando um beijo com a atriz e aproveitou a data para se declarar.

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"Minha garota completa 22 anos hoje. Eu te amo mais do que palavras podem expressar", escreveu Elisa na publicação.



Elisa e Karlie assumiram o relacionamento publicamente em 2024. A jovem se formou em Artes Cênicas no ano passado e, desde então, passou a atuar em produções independentes nos Estados Unidos, onde mora. A atriz é filha única de Sandra e Ernesto.



A declaração de Elisa acontece em um momento de celebração também na família. Os pais da atriz completaram recentemente 30 anos de casamento. Sandra Annenberg, de 58 anos, marcou a data nas redes sociais em 21 de setembro ao compartilhar imagens do casamento com Ernesto Paglia, de 67.



"Hoje, faz 30 anos… Eu continuo dizendo sim! E você, meu amor?", escreveu a jornalista na ocasião. Ernesto respondeu à declaração da mulher: "Sim, sim, sim!".



Sandra publicou um vídeo do casamento em que aparece dançando ao lado do marido e trocando beijos com ele. A publicação recebeu mensagens de amigos e seguidores, entre elas a da jornalista Graziela Azevedo, que relembrou ter acompanhado o início da relação.



"Eu estava lá! Vi esse amor desde o começo e que ele continue crescendo, amparando e sendo luz e calor para todos os tempos", escreveu Graziela.



Fátima Bernardes também parabenizou o casal: "Parabéns, queridos". "Minha garota completa 22 anos hoje. Eu te amo mais do que palavras podem expressar", escreveu Elisa na publicação.Elisa e Karlie assumiram o relacionamento publicamente em 2024. A jovem se formou em Artes Cênicas no ano passado e, desde então, passou a atuar em produções independentes nos Estados Unidos, onde mora. A atriz é filha única de Sandra e Ernesto.A declaração de Elisa acontece em um momento de celebração também na família. Os pais da atriz completaram recentemente 30 anos de casamento. Sandra Annenberg, de 58 anos, marcou a data nas redes sociais em 21 de setembro ao compartilhar imagens do casamento com Ernesto Paglia, de 67."Hoje, faz 30 anos… Eu continuo dizendo sim! E você, meu amor?", escreveu a jornalista na ocasião. Ernesto respondeu à declaração da mulher: "Sim, sim, sim!".Sandra publicou um vídeo do casamento em que aparece dançando ao lado do marido e trocando beijos com ele. A publicação recebeu mensagens de amigos e seguidores, entre elas a da jornalista Graziela Azevedo, que relembrou ter acompanhado o início da relação."Eu estava lá! Vi esse amor desde o começo e que ele continue crescendo, amparando e sendo luz e calor para todos os tempos", escreveu Graziela.Fátima Bernardes também parabenizou o casal: "Parabéns, queridos".



Sandra Annenberg comemora aniversário de casamento







A história de Sandra e Ernesto começou no ambiente profissional. Os dois se conheceram quando Sandra chegou ao Fantástico, em 1990. Na época, Ernesto Paglia teria sido responsável por ensinar a jovem repórter a trabalhar no programa. Eles se casaram em 1996 e tiveram Elisa.



Ernesto também é pai de Bernardo e Frederico Paglia, nascidos de um casamento anterior.



Em 2022, quando Ernesto deixou a TV Globo após 44 anos na emissora, Sandra publicou uma longa homenagem ao marido e relembrou a trajetória profissional dele. Ela contou que, quando recebeu o convite para ser apresentadora do Fantástico, ainda cursava a faculdade e foi orientada pelo diretor do programa a acompanhar Ernesto nas reportagens.



"Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da TV brasileira", teria dito o diretor a Sandra.



A jornalista afirmou que seguiu a orientação e passou a acompanhar o trabalho do marido. "Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto", escreveu.



Na homenagem, Sandra também destacou a forma como Ernesto lidava com equipes e entrevistados, além de elogiar o trabalho dele como repórter e autor de textos para televisão. Ela ainda contou detalhes da personalidade do marido, incluindo o hábito de levar acessórios e engenhocas para as viagens, característica que rendeu a ele os apelidos de "MacGyver" e "Mister Gadget".



Atualmente, Ernesto Paglia apresenta o Roda Viva, na TV Cultura.