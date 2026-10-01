Giulia Costa em podcastReprodução/YouTube
Ela explicou que eles teriam aconselhado ela a sair das redes. "Dentro da sua realidade, você me mostrou que eu não precisava estar passando [por determinada situação], por estar me fazendo mal. Por exemplo, [a questão das] redes sociais. Logo depois que Tiano [Otaviano Costa] operou, a gente estava vendo o documentário da Simone Biles, no hospital ainda. No caso dela, sofrendo racismo também e muito hate online, e a gente comentou sobre isso, e vocês dois falaram: 'Inclusive, você não acha que chegou em um limite seu e que deu? Sai um pouco das redes!’", disse.
A cineasta falou sobre necessidade de cuidar da saúde mental, "Foi um momento em que você e Tiano me puxaram para falar: 'Olha, acho que você chegou no seu limite e não tem porque isso'. Estou na idade de trabalhar e correr atrás, mas então vamos achar outras formas, outros trabalhos que demandem e sejam desafiadores, mas que não destruam a minha saúde mental e a minha cabeça."
Flávia Alessandra, ainda, discorreu sobre situação envolvendo a filha: "Senti que foi um passo muito bom que você deu. Você deu um passo atrás, durante um tempo, a gente foi reorganizar. Eu falava: 'Não acessa, vamos deixar alguém ali tocando para você não ter que ficar acessando'. E depois, conforme você foi se sentindo mais confiante de novo, foi retomando, e acho que foi muito bom".
"Foi muito bom até para me fortalecer, foi uma avalanche de coisas", continuou Costa.
Giulia Costa é filha primogênita de atriz, nascida de primeiro casamento de Flávia Alessandra com o ator e diretor Marcos Paulo, falecido em 2012, aos 61 anos. A artista também é mãe de Olívia Costa, de 15, fruto de relacionamento com Otaviano Costa, com quem mantém matrimônio desde 2006.
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