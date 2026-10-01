Giulia Costa em podcastReprodução/YouTube

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Isabela Bitencourt
Giulia Costa, de 26 anos, contou sobre intervenção realizada pela mãe, Flávia Alessandra, de 52, e pelo padrasto, Otaviano Costa, de 53, para que ela deixasse as redes sociais, devido à influência negativa da internet durante período difícil pelo qual passava. Ela revelou detalhes de conversa que teve em família durante novo episódio do podcast que apresenta junto da mãe, “Pé no Sofá Pod”. 

Ela explicou que eles teriam aconselhado ela a sair das redes. "Dentro da sua realidade, você me mostrou que eu não precisava estar passando [por determinada situação], por estar me fazendo mal. Por exemplo, [a questão das] redes sociais. Logo depois que Tiano [Otaviano Costa] operou, a gente estava vendo o documentário da Simone Biles, no hospital ainda. No caso dela, sofrendo racismo também e muito hate online, e a gente comentou sobre isso, e vocês dois falaram: 'Inclusive, você não acha que chegou em um limite seu e que deu? Sai um pouco das redes!’", disse.

A cineasta falou sobre necessidade de cuidar da saúde mental, "Foi um momento em que você e Tiano me puxaram para falar: 'Olha, acho que você chegou no seu limite e não tem porque isso'. Estou na idade de trabalhar e correr atrás, mas então vamos achar outras formas, outros trabalhos que demandem e sejam desafiadores, mas que não destruam a minha saúde mental e a minha cabeça."

Flávia Alessandra, ainda, discorreu sobre situação envolvendo a filha: "Senti que foi um passo muito bom que você deu. Você deu um passo atrás, durante um tempo, a gente foi reorganizar. Eu falava: 'Não acessa, vamos deixar alguém ali tocando para você não ter que ficar acessando'. E depois, conforme você foi se sentindo mais confiante de novo, foi retomando, e acho que foi muito bom".

"Foi muito bom até para me fortalecer, foi uma avalanche de coisas", continuou Costa.

Giulia Costa é filha primogênita de atriz, nascida de primeiro casamento de Flávia Alessandra com o ator e diretor Marcos Paulo, falecido em 2012, aos 61 anos. A artista também é mãe de Olívia Costa, de 15, fruto de relacionamento com Otaviano Costa, com quem mantém matrimônio desde 2006.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa