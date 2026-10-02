Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram chegada da filha Reprodução/Instagram
Nasce Isabela, primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro
Casal posou com a menina e festejou o momento especial: 'Nosso maior presente chegou!'
Maternidade
MC Carol de Niterói celebra 32 anos com festa à fantasia e amigos famosos
Cantora saiu das gravações de 'Quem Ama Cuida' para comemorar a nova idade ao lado de convidados
Hariany conta como mantém namoro à distância com Renan Machado
Hariany conta como mantém namoro à distância com Renan Machado Ex-BBB vive em Goiânia, enquanto empresário mora no Rio, e casal alterna viagens para se encontrar
Elymar Santos vende cobertura no Leblon por R$ 30 milhões
Cantor comprou imóvel de mais de 400 m² por R$ 800 mil e afirmou que levou anos para conseguir pagar
Bless estreia em 'A Nobreza do Amor' e emociona Giovanna Ewbank
Aos 11 anos, filho da atriz vive versão infantil de Cayman II em cena de flashback da novela das 6
Ivete Sangalo se declara no aniversário do filho: 'Meu maior projeto'
Marcelo completa 17 anos nesta sexta (2) e recebeu homenagens da cantora e do pai, Daniel Cady; ex-casal anunciou término no ano passado
Mensagens expõem bastidores da relação entre Yasmin Brunet e Vorcaro
Conversas obtidas pela Polícia Federal mostram pedidos de ajuda, viagens e contatos entre modelo e banqueiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.