Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram chegada da filha Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram o nascimento da primeira filha, Isabela, na quinta-feira (1). A bebê veio ao mundo às 13h22, e as fotos do trabalho de parto foram compartilhadas em publicação conjunta nas redes sociais.
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Isabela é a primeira filha de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro - Reprodução/Instagram
Mari Fernandez engravidou por meio de Fertilização in Vitro (FIV) - Reprodução/Instagram
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro publicaram fotos do parto da filha - Reprodução/Instagram
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciaram chegada da filha - Reprodução/Instagram
"Nosso maior presente chegou!", escreveram. 
O casal recebeu mensagens carinhosas dos famosos. "Lindas! Felicidades", afirmou Brunna Gonçalves. "Deus abençoe muito... que seja benção demais essa pequena", comentou Gustavo Mioto. "Ahhh! Parabéns! Sejam felizes", desejou Tati Machado. "Glória a Deus pela vida de vocês três. Que Deus abençoe essa família", declarou Luan Pereira. 
Mari fez uma declaração de amor para a influenciadora e destacou a garra no trabalho de parto. "Meu amor, eu te amo muito! Hoje você foi mais forte e mais guerreira do que nunca. Vi você das a vida pela nossa filha e vi de perto quanto você foi forte até o final. Eu não aguentaria metade do que você aguentou, meu amor", disse. 
"Sou sua fã, tenho muito orgulho de você e vou cuidar de vocês pra sempre! Obrigada por me dar o presente mais lindo das nossas vidas. Nossa Isabela é perfeita! Amo vocês mais do que tudo!", acrescentou a sertaneja. 

Maternidade 

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia no interior de São Paulo. Estiveram na celebração as ex-BBBs Larissa Tomásia, Eslovênia Marques e Larissa Santos, e os cantores Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, uma das madrinhas. A sertaneja cantou na entrada da noiva e se emocionou ao fazer os votos de casamento. 
Em março, a Mari anunciou a gravidez da mulher por meio de Fertilização in Vitro (FIV). "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho", comemorou. 
Já o sexo da bebê foi descoberto no chá revelação organizado em abril. "É menina… Nosso mundo ficou mais rosa! Um pedacinho de amor que já chega trazendo luz, doçura e transformando tudo ao redor. Estamos te esperando, nossa menina".