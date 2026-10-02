Lilian RibeiroReprodução/Instagram
Ela relembrou a ligação de médica revelando o diagnóstico. "Hoje eu acordei cinco anos depois de receber o diagnóstico de um câncer. Quando eu recebi a ligação da minha médica, no dia 1º de outubro de 2021, exatamente nessa sala, sentada ali no meu sofá, o telefone tocou e ela disse que era aquilo que eles suspeitavam que fosse: um câncer", contou.
Durante aquele período, a jornalista não conseguia enxergar a possibilidade de um futuro. "Naquele momento, eu realmente não acreditava que o dia de hoje seria possível. Quando eu estava vivendo aquilo tudo, eu tinha a sensação de que estava em um túnel, e o dia de hoje não dava para ver, não dava para enxergar, porque tinha uma névoa de dúvida, de muito medo, de muita coisa".
Ela destacou que é importante manter esperança. "Tem um monte de gente que está nesse túnel agora, né? Então, eu queria dizer que é possível. O desfecho das coisas não está na nossa mão, inclusive do tratamento de uma doença. Ainda assim, existem coisas que a gente pode fazer pela gente, boas escolhas num momento de dificuldade, de desafio. Mas o que eu queria trazer hoje era essa possibilidade de esperança", disse.
Lilian se emocionou ao pensar no passado, e comparar com seu presente, após a doença. "Cinco anos atrás, eu estava sentada nesse sofá, recebendo a ligação mais difícil. E hoje eu estou aqui, tomando meu café, daqui a pouco eu vou levar minha filha ao pediatra e, mais tarde, eu vou cobrir o debate presidencial. Eu estou vivendo a minha vida cinco anos depois".
Ela agradeceu o apoio e carinho que recebeu durante o período que conviveu com o câncer. "Cinco anos e cá estou! Obrigada a Deus, à minha família, à equipe médica que me acompanha e a cada um que, na sua fé, intercedeu por mim! Cada dia é uma dádiva", falou.
A mensagem da jornalista acontece durante o mês de outubro, no qual é realizada a campanha do Outubro Rosa, movimento que busca a conscientização em torno do câncer de mama. Ele tem o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico da doença, destacando a necessidade de cuidado e tratamento do câncer.
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