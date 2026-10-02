PF revela mensagens íntimas entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro - Reprodução TV Globo e Band

PF revela mensagens íntimas entre Yasmin Brunet e Daniel VorcaroReprodução TV Globo e Band

Publicado 02/10/2026 17:15 | Atualizado 02/10/2026 18:02

Mensagens trocadas entre Yasmin Brunet Daniel Vorcaro mostram uma relação marcada por pedidos de ajuda, viagens e contatos frequentes. Segundo a Veja, que teve acesso ao material apreendido pela Polícia Federal, a modelo procurou o banqueiro em diferentes momentos, inclusive antes e depois de sua participação no Big Brother Brasil.

Em 31 de dezembro de 2023, Yasmin pediu ajuda para viajar ao Rio de Janeiro sem ser fotografada. “Só eu. Só que teria que parar no internacional (Galeão) porque no Santos Dumont tem fotógrafo e não posso ser vista lá”, escreveu. Vorcaro ofereceu um helicóptero, mas a modelo afirmou ter medo de voar na aeronave. “Eu tenho um pouco de medo de helicóptero”, respondeu. Segundo a reportagem, a viagem acabou sendo realizada de helicóptero.



Dias depois, Yasmin voltou a procurar o banqueiro, dessa vez para relatar supostas tentativas de invasão digital. “Tô indo fazer uma viagem nesse segundo e estão tentando me hackear. Há dias, já”, escreveu.



O contato entre os dois continuou após a participação da modelo no BBB. Ao comentar a experiência no confinamento, Yasmin afirmou: "Eu praticamente não aguentei. Eu surtei. kkkk…". Vorcaro contou que havia acompanhado parte do programa. "Pior que vi um pouco. Pra ver você", respondeu. A modelo também falou sobre mudanças pessoais após o reality e sobre a forma como passou a lidar com seus relacionamentos.



As mensagens indicam ainda que pessoas ligadas ao banqueiro acompanhavam notícias sobre Yasmin enquanto ela estava confinada. Segundo a Veja, havia preocupação com a possibilidade de a modelo mencionar Vorcaro ou expor informações sobre a relação entre os dois.



Em uma das conversas, um funcionário chegou a sugerir uma estratégia para tentar acelerar a eliminação de Yasmin. “Eu pedi um lance para ver se a gente acelera a votação nela no próximo paredão”, escreveu. Em outro momento, Vorcaro demonstrou preocupação com a permanência da modelo no programa e com a possibilidade de informações pessoais serem reveladas.



Fora do reality, os diálogos também mencionam um apartamento disponibilizado para Yasmin, além de viagens em aeronaves de Vorcaro e uma festa de aniversário no Rosewood São Paulo. Em 2024, a modelo procurou o banqueiro após encontrar um problema no imóvel e, posteriormente, tentou negociar a permanência no local.



"Eu amo esse apartamento muito, muito, muito. Queria muito ficar aqui", escreveu Yasmin. Vorcaro afirmou que poderia tentar negociar um prazo maior, mas não respondeu às mensagens seguintes.

A reportagem de O DIA tenta contato com a assessoria da defesa de Daniel Vorcaro e com Yasmin Brunet, pelo e-mail divulgado nas redes sociais da influenciadora. O espaço segue aberto para manifestação.