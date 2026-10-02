Ivete Sangalo se declarou no aniversário do filho mais velho, Marcelo - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo se declarou no aniversário do filho mais velho, MarceloReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2026 17:57

Ivete Sangalo utilizou as redes sociais para homenagear o filho mais velho, Marcelo Sangalo Cady, que completa 17 anos nesta sexta-feira (2). A cantora se declarou com um texto emocionante e não poupou elogios ao primogênito.

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"Nascer para o amor junto com sua chegada foi determinante na minha existência. Num flash divino, você chega e faz minha vida tomar o caminho mais luminoso, cheio de esperança, cheio de lindas paisagens, cheio de razões pra ser feliz", iniciou a dona dos sucessos "Sorte Grande", "Quando a Chuva Passar" e "Macetando" na legenda da publicação.

Em seguida, Ivete abriu o coração para o herdeiro. "Meu filho, eu não sei se você entende diariamente na íntegra o que se passa dentro do meu coração. O meu maior projeto, o grande projeto da minha vida é ser a mãe que você merece, a mãe grata a Deus por você ter me escolhido", continuou a cantora.

Por fim, mencionou os apelidos carinhosos do filho. "Deus sabe o que eu sinto dentro de mim. Sua existência me dá alegria e orgulho. Por tudo que você é, mas, acima de tudo, pelo homem que você se torna. Continue, meu amor! Seja, sim, esse cara que você é na íntegra! Eu e o mundo merecemos alguém como você. A proteção de Deus, toda saúde do mundo e a realização de tudo que você deseja, é o que sua mamãe deseja. Feliz aniversário meu 'zingui', 'pompi', 'bumbi', 'zanzo'", finalizou.

Na mesma rede social, o pai de Marcelo, o nutricionista Daniel Cady também o homenageou, compartilhando um vídeo com vários momentos ao lado do aniversariante. "Meu filho, hoje você faz 17 anos. E eu me pergunto como o tempo passou tão depressa. Como não tive um irmão, sempre sonhei em ter um filho homem. Imaginava como você seria, o que viveríamos juntos e como seria a nossa relação. Mas a vida me deu muito mais do que eu conseguia imaginar: me deu você", começou ele.



"Desde o dia em que nasceu, você me transformou numa pessoa melhor. Despertou em mim um amor que eu ainda não conhecia e que, até hoje, é difícil colocar em palavras. Desde pequenininho, te levo comigo para cima e para baixo. Meu parceiro de aventuras, minha melhor companhia. Quando olho para as experiências mais especiais da minha vida, encontro você ao meu lado em tantas delas."

"Você é o melhor de mim, meu filho. Um presente de Deus na minha vida. Ter você por perto continua sendo uma das minhas maiores alegrias. Conte sempre comigo. Para celebrar suas conquistas, te acolher nos dias difíceis ou simplesmente estar junto. Você sempre será minha prioridade, e eu estarei aqui, para o que der e vier. Feliz aniversário, Marcelo. Te amo mais do que estas palavras conseguem dizer", concluiu.

Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Helena e Marina, de 8 anos. A cantora e o nutricionista ficaram juntos por 18 anos e anunciaram o término do relacionamento em novembro do ano passado.