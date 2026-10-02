MC Carol de Niterói celebra 32 anos com festa à fantasia e amigos famosos - Divulgação/ AF Assessoria & Produções

MC Carol de Niterói celebra 32 anos com festa à fantasia e amigos famososDivulgação/ AF Assessoria & Produções

Publicado 02/10/2026 22:52 | Atualizado 02/10/2026 22:58

MC Carol comemorou os 32 anos com uma festa à fantasia que reuniu amigos e colegas de trabalho. A celebração aconteceu na noite da última quinta-feira (1º) e foi organizada pela Criscon. A cantora chegou ao evento diretamente das gravações de "Quem Ama Cuida", onde participa do elenco.

fotogaleria

Para a festa, MC Carol usou uma fantasia cedida pelo Acervo da Globo. Mesmo vindo de um dia de gravação, a artista participou da comemoração ao lado de pessoas próximas e aproveitou a ocasião para celebrar a nova fase."Tenho muitos motivos para comemorar. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Fiz uma festa para os meus amigos da vida e tive a felicidade de contar com a presença de alguns colegas que estão gravando comigo", afirmou a cantora.

A artista também agradeceu aos convidados que participaram da comemoração. "Preciso agradecer a todas as pessoas por quem tenho muito carinho e que estiveram lá", declarou.

Entre os convidados estavam a vereadora Benny Briolly, a cantora Pepita, MC Maneirinho, o ator Rodrigo Fagundes e Pedro Alves. Os nomes fazem parte da lista de amigos que prestigiaram MC Carol durante a celebração.





Da música para a atuação

Depois de estrear como atriz em "Impuros", do Disney+, em 2023, MC Carol decidiu ampliar a carreira. A mudança aconteceu em um período difícil, quando estava com poucos shows, enfrentava problemas financeiros e acumulava dívidas. Ela então procurou uma produtora da Globo que já havia feito um convite para uma participação em "Travessia" e pediu uma oportunidade para fazer um teste. Após participar de uma oficina de atores e realizar um monólogo, recebeu o convite para integrar o elenco de "Quem Ama Cuida".

Na novela das 21h, a cantora interpreta Mirtes, uma personagem bem diferente da que imaginava receber. "Quando me apresentaram a Mirtes, uma mulher amorosa, calma, mãe de família, fiquei muito surpresa", contou. O que seria inicialmente uma participação acabou se transformando em um contrato até o fim da novela.

A oportunidade também trouxe insegurança para MC Carol. "Deu muito medo. É a novela das nove, uma responsabilidade enorme. Mas não tinha como recusar uma oportunidade dessas", afirmou. A cantora definiu a experiência como "a coisa mais incrível" que aconteceu em sua vida profissional e disse já ter chorado de felicidade e gratidão por trabalhar com pessoas que admira desde criança.

