Débora Falabella comemorou o aniversário do marido, Fernando Fraiha - Reprodução/Instagram

Débora Falabella comemorou o aniversário do marido, Fernando FraihaReprodução/Instagram

Publicado 03/10/2026 12:58

Débora Falabella usou as redes sociais neste sábado (3) para homenagear o marido, Fernando Fraiha, que completou 48 anos. A atriz compartilhou uma foto abraçada no diretor e exaltou a relação de parceria e amor do casal.

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"Viva você, meu amor! Meu companheiro, meu amigo, minha paz. Muitas alegrias pra você. Quero viver todas elas ao seu lado. Te amo", afirmou. O companheiro retribuiu a mensagem carinhosa da artista. "Que sorte a minha!", disse.

Débora Falabella e Fernando Fraiha estão juntos desde 2021. Em novembro do ano seguinte, eles oficializaram a união com uma festa de casamento em São Paulo. O evento contou com a presença de familiares e amigos famosos como Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Andréia Horta.

Trabalho

Débora foi confirmada em "Avenida Brasil 2", sequência da trama de sucesso exibida em 2012. O anúncio da escalação da intérprete de Nina ocorreu por meio da redes sociais da TV Globo em 15 de setembro. A nova trama de João Emanuel Carneiro vai substituir "Quem Ama Cuida" a partir de janeiro de 2027.

Outros personagens que irão retornar à narrativa junto de Nina (Débora Falabella) são Carminha (Adriana Esteves), (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso), Ágata (Karol Lannes), Muricy (Eliane Giardini), Ivana (Leticia Isnard), e Adauto (Juliano Cazarré).

Já os atores Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna assumiram novos personagens na história.

A sequência do folhetim irá se passar após 14 anos desde os acontecimentos da novela original. Os moradores do fictício bairro do Divino teriam encontrado um momento de paz após a vingança de Nina. O ponto de início na narrativa se dá quando Carminha faz seu retorno, depois de estar afastada do convívio com a família e de cumprir uma pena na prisão por seus crimes. Ela volta como uma mulher que teria sido transformada durante o período de isolamento, e que busca reconstruir os laços perdidos. Entretanto, continua uma dúvida diante dos personagens: será que a mudança é verdadeira?