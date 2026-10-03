Gominho reacendeu uma antiga polêmica no mundo dos famosos. Em participação no programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, o apresentador afirmou que Jojo Todynho inventou para Anitta que ele fazia parte de um grupo com Pabllo Vittar e Preta Gil (1974-2025) criado em aplicativo de mensagens para falar mal da cantora. Ele garantiu que a história não é verdadeira.
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"A Jojo inventou uma história de um grupo de WhatsApp que era Preta... Ela inventou essa loucura. Eu estava lá em Curaçao e meu telefone começar a apitar loucamente. [...] Eu fui ler os comentários e a galera pega pesado", disse.
O apresentador teve uma crise de choro após a polêmica, que foi mencionada em um capítulo da biografia não autorizada de Anitta. Na época, ele recebeu o acolhimento de Ivete Sangalo. "Gomes, deixa eu te falar uma coisa: se você for na rua agora, ninguém vai estar falando disso. E outra: pensa nas pessoas que vão ler esse livro. Essas pessoas te importam? As pessoas que vão parar pra ler esse livro?", perguntou.
O conselho da artista baiana mudou a forma que Gominho encara as críticas. "Eu sou muito... eu sinto as coisas, mas sou pragmático com os sentimentos, porque não dá tempo de perder muito na vida. E eu parei de chorar e falei: 'Bicha... óbvio que não, isso é um umbral. Esse povo está todo num grande umbral’. Depois daquilo, nunca mais eu sofri".
Anos depois, a dona do sucesso "Show das Poderosas" pediu desculpas por ter acreditado no mal-entendido. "Tem uns que nem sabem que a gente voltou a se falar, que depois ela me pediu desculpa, e pediu desculpa pra Pabllo e tal".
EITA! Gominho diz que Jojo Todynho INVENTOU sobre o grupo de WhatsApp para falar mal de Anitta e revela conselho de Ivete Sangalo:
“A Jojo inventou uma história de um grupo de WhatsApp que era Preta, Pabllo, o Léo Dias tinha postado, dai eu fui ver os comentários, os anitters… pic.twitter.com/8aaNv3eV8L
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