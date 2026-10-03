Gominho afirma que grupo para falar de Anitta foi invenção de Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Gominho afirma que grupo para falar de Anitta foi invenção de Jojo Todynho Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2026 15:15

Gominho reacendeu uma antiga polêmica no mundo dos famosos. Em participação no programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, o apresentador afirmou que Jojo Todynho inventou para Anitta que ele fazia parte de um grupo com Pabllo Vittar e Preta Gil (1974-2025) criado em aplicativo de mensagens para falar mal da cantora. Ele garantiu que a história não é verdadeira.

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"A Jojo inventou uma história de um grupo de WhatsApp que era Preta... Ela inventou essa loucura. Eu estava lá em Curaçao e meu telefone começar a apitar loucamente. [...] Eu fui ler os comentários e a galera pega pesado", disse.

O apresentador teve uma crise de choro após a polêmica, que foi mencionada em um capítulo da biografia não autorizada de Anitta. Na época, ele recebeu o acolhimento de Ivete Sangalo. "Gomes, deixa eu te falar uma coisa: se você for na rua agora, ninguém vai estar falando disso. E outra: pensa nas pessoas que vão ler esse livro. Essas pessoas te importam? As pessoas que vão parar pra ler esse livro?", perguntou.

O conselho da artista baiana mudou a forma que Gominho encara as críticas. "Eu sou muito... eu sinto as coisas, mas sou pragmático com os sentimentos, porque não dá tempo de perder muito na vida. E eu parei de chorar e falei: 'Bicha... óbvio que não, isso é um umbral. Esse povo está todo num grande umbral’. Depois daquilo, nunca mais eu sofri".

Anos depois, a dona do sucesso "Show das Poderosas" pediu desculpas por ter acreditado no mal-entendido. "Tem uns que nem sabem que a gente voltou a se falar, que depois ela me pediu desculpa, e pediu desculpa pra Pabllo e tal".