Depois de beijo na festa, Daniel Erthal e Lucas Bissoli discutem e Renata vira assunto entre os peões - Reprodução / Record

Depois de beijo na festa, Daniel Erthal e Lucas Bissoli discutem e Renata vira assunto entre os peõesReprodução / Record

Publicado 04/10/2026 09:52



Rio - Renata Del Bianco e Daniel Erthal se beijaram, na madrugada deste sábado (3), durante a terceira festa de " A Fazenda 18 ". A aproximação entre os dois já vinha acontecendo há alguns dias, com trocas de carinho. Em conversa, Renata comentou suas impressões sobre o ator. "Tirando o personagem, ele é legal. Ele beija bem. Só é meio 'toc toc' das ideias, mas ele é legal", afirmou.

Beijão! Erthal e Renata protagonizam momento romântico na Festa. Ele tinha que dar umas aulas pro Murilo, né?



Acesse https://t.co/n6CWE4NY1N para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos https://t.co/JwFCwqST5k — A Fazenda (@afazendarecord) October 3, 2026 Os dois se aproximaram durante a festa após show da banda Calcinha Preta. Antes do primeiro beijo, dançaram e conversaram sobre a relação. Renata chegou a relembrar um carinho recebido anteriormente: "Teu cafuné ontem foi fod*".



Daniel também admitiu que vinha tentando esconder o interesse pela peoa. "Eu acordo todo dia e tenho que disfarçar. Hoje vai acontecer alguma coisa! Já disse a Mariana Lima: eu espero acontecimentos!", declarou antes de os dois se beijarem. Cerca de uma hora depois, voltaram a ficar. Os dois se aproximaram durante a festa após show da banda Calcinha Preta. Antes do primeiro beijo, dançaram e conversaram sobre a relação. Renata chegou a relembrar um carinho recebido anteriormente: "Teu cafuné ontem foi fod*".Daniel também admitiu que vinha tentando esconder o interesse pela peoa. "Eu acordo todo dia e tenho que disfarçar. Hoje vai acontecer alguma coisa! Já disse a Mariana Lima: eu espero acontecimentos!", declarou antes de os dois se beijarem. Cerca de uma hora depois, voltaram a ficar.

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Apesar da aproximação, o ator descartou a possibilidade de assumir um namoro durante o programa. Ao conversar com Darlin Ferrattry, brincou: "Eu só quero dar um beijinho, cara". Questionado se pretendia namorar Renata, respondeu: "Claro que não, cara. Não quero namorar lá fora e vou namorar aqui dentro?".



Antes de se envolver com Daniel, Renata havia demonstrado interesse por Lucas Bissoli. A peoa chegou a admitir que tinha um "crush" no ex-BBB e, posteriormente, revelou diretamente o que sentia, mas ele afirmou que enxergava a relação entre os dois apenas como amizade. Após a falta de reciprocidade, ela decidiu não insistir.



Ao ver Renata e Daniel juntos na festa, Lucas chegou a brincar que havia incentivado o ator a tomar a iniciativa. No dia seguinte, porém, Daniel e Lucas tiveram uma breve discussão durante o trato dos animais, e Erthal chegou a questionar se a reação do colega tinha relação com Renata, o que foi negado por ele. Apesar da aproximação, o ator descartou a possibilidade de assumir um namoro durante o programa. Ao conversar com Darlin Ferrattry, brincou: "Eu só quero dar um beijinho, cara". Questionado se pretendia namorar Renata, respondeu: "Claro que não, cara. Não quero namorar lá fora e vou namorar aqui dentro?".Antes de se envolver com Daniel, Renata havia demonstrado interesse por Lucas Bissoli. A peoa chegou a admitir que tinha um "crush" no ex-BBB e, posteriormente, revelou diretamente o que sentia, mas ele afirmou que enxergava a relação entre os dois apenas como amizade. Após a falta de reciprocidade, ela decidiu não insistir.Ao ver Renata e Daniel juntos na festa, Lucas chegou a brincar que havia incentivado o ator a tomar a iniciativa. No dia seguinte, porém, Daniel e Lucas tiveram uma breve discussão durante o trato dos animais, e Erthal chegou a questionar se a reação do colega tinha relação com Renata, o que foi negado por ele.

Lucas negou a hipótese. "Tá doido, cara! Eu que falei para vocês... ir lá", rebateu, em referência ao incentivo dado anteriormente para a aproximação dos dois. Daniel respondeu: "Falar é uma coisa, o inconsciente pode pensar outra. Cheguei ao ponto, não estou afirmando".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa