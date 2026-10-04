Pyong Lee e Natália Nasser descobriram sexo do bebê que esperam - Reprodução/Instagram

Pyong Lee e Natália Nasser descobriram sexo do bebê que esperam Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2026 16:22

Pyong Lee mostrou registros do chá revelação intimista do primeiro filho com Natália Nasser, neste domingo (4). Pai de Jake, de seis anos, fruto do casamento anterior com Sammy Sampaio, o ilusionista revelou que a mulher espera uma menina. O anúncio foi feito por meio de uma série de fotos compartilhadas nas redes sociais.

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"A alegria de receber a primeira menina da família. Dorameiras, nos ajudem com a escolha do nome coreano da nossa princesa!", disse a influenciadora . "Não acreditei que era menina. Na minha família só teve homens em quatro gerações. Que surpresa boa! Estamos te esperando empolgados, filhinha", escreveu o ex-BBB.

Juntos desde 2023, Pyong e Natália assumiram o relacionamento em abril do ano passado. Na ocasião, o ilusionista fez uma homenagem de aniversário para a parceira. "Esse aqui é o primeiro post, em uma das datas mais importantes na minha vida. Obrigado por existir e por tornar minha vida muito mais feliz e divertida. Te amo infinito. (Não sou tão bom como você com cartas e textos e não quis pedir pro chatGPT fazer). A última foto você sabe o significado e o peso dele", declarou.

Os dois oficializaram a união em agosto deste ano nas montanhas cobertas de neve do Chile e posaram para um ensaio fotográfico. "Se me perguntassem em 2023, eu jamais imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, mas ainda bem que aqui estamos. Você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo e o presente mais lindo que a vida me deu. Obrigada por cuidar de mim todos os dias, do mínimo ao muito. Eu sempre te digo: “Estamos juntos todos os dias e eu estou muito feliz', e é assim que agora essa frase se torna ainda mais real, fazendo de mim a pessoa mais feliz desse mundo", afirmaram na legenda.

Reality show

Pyong participou do "BBB 20" e foi acusado de assédio depois de tentar beijar Marcela McGowan à força e passar a mão em Flay. Uma investigação da Polícia Civil do Rio por importunação sexual teve início enquanto ele ainda estava na casa. No ano seguinte, no reality "Ilha Record", o ilusionista se envolveu em uma polêmica ao dividir o edredom com Antonela Avellaneda. O episódio resultou no fim do casamento com Sammy. Os dois reataram meses depois, mas o relacionamento acabou de forma definitiva em fevereiro de 2022.