Pyong Lee e Natália Nasser descobriram sexo do bebê que esperam Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Pyong Lee mostrou registros do chá revelação intimista do primeiro filho com Natália Nasser, neste domingo (4). Pai de Jake, de seis anos, fruto do casamento anterior com Sammy Sampaio, o ilusionista revelou que a mulher espera uma menina. O anúncio foi feito por meio de uma série de fotos compartilhadas nas redes sociais.
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Pyong Lee e a mulher trocaram carinhos em chá revelação intimista - Reprodução/Instagram
Natália Nasser terá o primeiro filho com Pyong Lee - Reprodução/Instagram
Natália Nasser iniciou relação com Pyong Lee em 2023 - Reprodução/Instagram
Pyong Lee e Natália Nasser descobriram sexo do bebê que esperam - Reprodução/Instagram
"A alegria de receber a primeira menina da família. Dorameiras, nos ajudem com a escolha do nome coreano da nossa princesa!", disse a influenciadora . "Não acreditei que era menina. Na minha família só teve homens em quatro gerações. Que surpresa boa! Estamos te esperando empolgados, filhinha", escreveu o ex-BBB. 
Juntos desde 2023, Pyong e Natália assumiram o relacionamento em abril do ano passado. Na ocasião, o ilusionista fez uma homenagem de aniversário para a parceira. "Esse aqui é o primeiro post, em uma das datas mais importantes na minha vida. Obrigado por existir e por tornar minha vida muito mais feliz e divertida. Te amo infinito. (Não sou tão bom como você com cartas e textos e não quis pedir pro chatGPT fazer). A última foto você sabe o significado e o peso dele", declarou. 
Os dois oficializaram a união em agosto deste ano nas montanhas cobertas de neve do Chile e posaram para um ensaio fotográfico. "Se me perguntassem em 2023, eu jamais imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, mas ainda bem que aqui estamos. Você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo e o presente mais lindo que a vida me deu. Obrigada por cuidar de mim todos os dias, do mínimo ao muito. Eu sempre te digo: “Estamos juntos todos os dias e eu estou muito feliz', e é assim que agora essa frase se torna ainda mais real, fazendo de mim a pessoa mais feliz desse mundo", afirmaram na legenda. 

Reality show 

Pyong participou do "BBB 20" e foi acusado de assédio depois de tentar beijar Marcela McGowan à força e passar a mão em Flay. Uma investigação da Polícia Civil do Rio por importunação sexual teve início enquanto ele ainda estava na casa. No ano seguinte, no reality "Ilha Record", o ilusionista se envolveu em uma polêmica ao dividir o edredom com Antonela Avellaneda. O episódio resultou no fim do casamento com Sammy. Os dois reataram meses depois, mas o relacionamento acabou de forma definitiva em fevereiro de 2022.