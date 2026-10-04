Diogo Nogueira contou ter sido hostilizado por bolsonarista ao votar - Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira contou ter sido hostilizado por bolsonarista ao votarReprodução/Instagram

Publicado 04/10/2026 19:29

Diogo Nogueira , de 45 anos, relatou ter sido hostilizado por uma eleitora de Flávio Bolsonaro enquanto votava em um colégio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (4). Utilizando adesivos de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva e Benedita da Silva, o artista acionou os fiscais para conter a situação e contou detalhes do episódio em vídeo nas redes sociais.

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"Bom, estou a caminhar aqui no bairro onde cresci, Recreio dos Bandeirantes. Vim votar aqui no colégio onde as minhas irmãs estudaram. E dever de missão cumprida. É uma felicidade muito grande, apesar de ser hostilizado dentro do colégio por uma senhora bolsonarista. Como sempre agressivos. Tive de chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez", disse ele.

O cantor defendeu as políticas públicas criadas no governo do candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT). "Mas eu sou o SUS, o Prouni, a Farmácia [Popular]. Eu sou tudo aquilo que o nosso presidente fez de bom para o nosso país".

Antes do fechamento das urnas, Diogo aconselhou os seguidores que ainda não tinham ido exercer o direito ao voto. "Você que está em dúvida, você que ainda não votou, está esperando votar até às cinco horas da tarde, pense direito. Será que você quer votar no miliciano? Você quer o Brasil na mão da milícia? Você quer o Brasil violento? Você quer o Brasil racista? Você quer o Brasil nas mãos de bandidos como o Flávio Bolsonaro? Você tem certeza disso? Para para pensar", concluiu.

Eleições 2026

O primeiro turno eleitoral acontece neste domingo (4), das 8h até às 17h, em horário de Brasília. Nele, os eleitores puderam escolher candidatos para seis cargos, entre eles Deputado federal, Deputado estadual, Senador, Governador e Presidente da República. A divulgação dos resultados terá início a partir do horário de encerramento dos votos.



