Júlia Ribeiro e Mari Fernandez são mães de Isabela - Reprodução/Instagram

Júlia Ribeiro e Mari Fernandez são mães de Isabela Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 12:10

Mari Fernandez usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para compartilhar novas imagens de Isabela, primeira filha com Júlia Ribeiro . A cantora fez uma declaração para a influenciadora e a bebê, que veio ao mundo no dia 1º de outubro, às 13h22.

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"Minha sorte, minha família, minhas meninas", escreveu na legenda. O nascimento de Isabela foi anunciado por meio de uma publicação conjunta do casal. "Nosso maior presente chegou!", festejaram.

Na ocasião, a dona do hit "Parada Louca" destacou a garra de Júlia Ribeiro durante o trabalho de parto. "Meu amor, eu te amo muito! Hoje você foi mais forte e mais guerreira do que nunca. Vi você das a vida pela nossa filha e vi de perto quanto você foi forte até o final. Eu não aguentaria metade do que você aguentou, meu amor", disse.

"Sou sua fã, tenho muito orgulho de você e vou cuidar de vocês pra sempre! Obrigada por me dar o presente mais lindo das nossas vidas. Nossa Isabela é perfeita! Amo vocês mais do que tudo!", completou a sertaneja.

A cantora e a influenciadora estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo, que reuniu aproximadamente 250 convidados. As duas optaram por vestidos brancos longos no modelo tomara que caia e buquês de flores brancas.

Marcaram presença na celebração as ex-BBBs Larissa Tomásia, Eslovênia Marques e Larissa Santos, e os cantores Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, uma das madrinhas. A sertaneja cantou na entrada da noiva e se emocionou ao fazer os votos de casamento.

Gestação

Em março, a Mari Fernandes anunciou a primeira gravidez da mulher por meio de Fertilização in Vitro (FIV). "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho", comemorou.

Já o sexo da bebê foi descoberto no chá revelação organizado em abril. "É menina… Nosso mundo ficou mais rosa! Um pedacinho de amor que já chega trazendo luz, doçura e transformando tudo ao redor. Estamos te esperando, nossa menina".