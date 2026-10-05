Luana Piovani vive investidora em trama sobre o ?Faraó dos Bitcoins? - Divulgação/Guilherme Leporace

Luana Piovani vive investidora em trama sobre o ?Faraó dos Bitcoins?Divulgação/Guilherme Leporace

Publicado 05/10/2026 18:04

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Na produção, Luana interpreta Regina, uma viúva rica que se torna uma das primeiras investidoras do negócio criado por Glaidson Acácio dos Santos, vivido por Christian Malheiros. A personagem também se envolve com Ráiti, interpretado por Ruan Aguiar, outro integrante do esquema.A história acompanha a ascensão e a queda de Glaidson, que ficou conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”. Antes de construir o negócio que movimentou bilhões de reais, ele trabalhou como pastor e garçom. À frente da GAS Consultoria e Tecnologia, passou a ostentar uma vida de luxo e ganhou notoriedade em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.O longa também aborda a participação de Mirelis Diaz, personagem interpretada por Lorena Comparato. Venezuelana e mulher de Glaidson, ela é apresentada na trama como uma figura central na estrutura financeira e operacional da empresa.Segundo as informações divulgadas sobre o filme, o esquema era apresentado como uma oportunidade de investimento em criptomoedas, mas funcionava como uma pirâmide financeira. A operação movimentou cerca de R$ 38 bilhões e deixou mais de 300 mil pessoas lesadas.A narrativa acompanha ainda o momento em que o império construído pelo casal começa a desmoronar. A história inclui a falência da empresa, as dívidas bilionárias, as investigações realizadas pelas autoridades e os conflitos envolvendo concorrentes. O caso também resultou em condenações dos envolvidos.Além da trajetória empresarial de Glaidson e Mirelis, a produção pretende explorar a relação entre os dois e a transformação provocada pelo crescimento do esquema. A história passa pela ascensão marcada pelo luxo até o colapso provocado pelas investigações e pelas acusações contra os responsáveis pela operação.O elenco conta ainda com Pascoal da Conceição, Jorge Paz, Romeu Evaristo, Dadá Coelho, Larissa Nunes e Shirley Cruz, além de Ruan Aguiar.O roteiro foi escrito por Sergio Rezende e Dida Andrade e é baseado no livro Queda Livre, dos jornalistas Isabela Palmeira e Chico Otávio. A produção é da Morena Filmes, em coprodução com a Paris Entretenimento. A distribuição ficará a cargo da Paris Filmes.