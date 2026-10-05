Thais Carla termina namoro após receber relatos sobre ex - Reprodução Instagram

Thais Carla termina namoro após receber relatos sobre exReprodução Instagram

Publicado 05/10/2026 21:00

Thais Carla encerrou o namoro com Fabrício Camargo poucas semanas depois de apresentar o empresário publicamente como seu novo parceiro. A influenciadora contou que decidiu colocar um ponto final na relação após receber mensagens de outras mulheres com relatos sobre o ex-companheiro.

Em conversa com o colunista Kadu Brandão, divulgada nesta segunda-feira (5) pelo iBahia, Thais afirmou que preferiu escutar as mulheres antes de decidir o que faria com a relação. Segundo ela, as conversas fizeram com que repensasse a situação e avaliasse quais limites não estava disposta a abrir mão.



“Eu acredito muito na força das mulheres. Quando uma mulher vem conversar comigo, eu quero ouvir com atenção e respeito. A experiência dela merece ser acolhida. Essas conversas me fizeram refletir, e eu fiz a minha escolha”, declarou.



A influenciadora afirmou ainda que passou a reconhecer com mais clareza aquilo que considera essencial em sua vida. “Hoje eu sei o que é negociável para mim e o que não é. Meu respeito por mim mesma, minha paz e meus valores eu não negocio. Ouvir outras mulheres também faz parte desse cuidado”, disse.



Apesar do fim, Thais afirmou que não se sente desamparada e que pretende aproveitar a nova fase voltando a atenção para si. Ela citou as duas filhas, Maria Clara, de nove anos, e Eva, de seis, além das amizades e de outras mulheres que fazem parte de sua rede de apoio.



“Continuo me sentindo amada como nunca, porque o amor está nas minhas filhas, nas amizades e nas mulheres que se aproximam para cuidar umas das outras. E estou me amando como nunca também. Tenho aprendido a me ouvir e a respeitar o que eu quero”, afirmou.



O namoro com Fabrício havia sido revelado em setembro, durante o Rock in Rio. No dia 13 daquele mês, Thais surgiu ao lado dele no festival e contou que os dois já estavam se conhecendo havia algumas semanas. Na ocasião, ela disse que a relação estava completando quase dois meses.



A influenciadora também falou sobre a sensação de voltar a viver um romance depois do fim de seu casamento com Israel Reis. “Estou me sentindo assim, com as borboletinhas no estômago, me sentindo uma adolescente. Estou me sentindo bem. Eu acho que, quando as coisas vêm para te trazer paz, fazem você ficar em paz. Então é isso que eu estou sentindo agora”, contou.



Na mesma ocasião, Thais mostrou uma aliança que havia ganhado de Fabrício. Ela explicou que o então namorado havia preparado uma surpresa para marcar o início da relação e afirmou que pretendia publicar o vídeo feito por ele.



A aproximação entre os dois havia sido noticiada antes da aparição no festival. Em agosto, o amigo e assessor da influenciadora contou que ela estava conhecendo uma nova pessoa durante uma viagem a Morro de São Paulo, na Bahia. Segundo ele, o casal havia se aproximado durante o passeio.



“É uma pessoa muito boa, muito legal, e eu fico muito feliz de ver minha amiga se permitindo viver esse momento. Thais é uma mulher solteira, está conhecendo alguém que está fazendo bem a ela e não tem nada de errado nisso”, afirmou o assessor na época.



Ele também revelou que Thais havia resumido o momento com uma frase: “Eu estou sendo amada como nunca fui”.



O romance surgiu pouco depois de Thais anunciar o fim do casamento com Israel Reis. Em 10 de julho, os dois comunicaram nas redes sociais que haviam decidido seguir caminhos diferentes após 11 anos juntos.



No comunicado, o ex-casal afirmou que a decisão não havia sido motivada por “falta de amor, respeito ou gratidão”. Os dois também destacaram que continuariam unidos na criação e nos cuidados com Maria Clara e Eva.