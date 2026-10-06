Tainá Militão fez relato do parto do filho caçula - Reprodução/Instagram

Tainá Militão fez relato do parto do filho caçula Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2026 07:52

Tainá Militão contou detalhes do trabalho de parto de Gabriel, primeiro filho com o zagueiro Éder Militão. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a influenciadora comparou a chegada do caçula com o nascimento de Helena e Matteo, frutos da relação anterior com Léo Pereira. Ela revelou que todos os herdeiros vieram ao mundo de forma normal.

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"No do Matteo e da Helena, sem anestesia, eu senti aquela ardência, aquele círculo de fogo que todo mundo chama. Cada pedacinho de dor. No do Gabriel, eu sentia uma pressão, senti ele descendo, senti ele saindo, mas foi muito menos doloroso", disse ela.

A influenciadora destacou o cuidado da equipe médica para que não houvesse nenhuma laceração. "Meu instinto era de fazer força e acabar logo aquilo. Eu sentia que o bebê estava ali e pensava: 'gente, ele já está aqui, deixa eu colocar ele para fora, pelo amor de Deus'. E o médico: 'calma, vamos devagar'. Pelo que eu me lembro, na quarta força o Gabriel já nasceu. Acho que foi por volta das 18h30".

No relato, a mulher do zagueiro do Real Madrid, da Espanha, confessou um receio antes do nascimento de Gabriel. "Eu achei que não ia conseguir sentir amor igual ao do Matteo e da Helena, mas assim, sem explicação", afirmou. O atleta observou o parto ao lado da sogra. "Os dois puderam ficar na sala de parto acompanhando tudo, e me deu muita confiança".

Desafios

Em setembro, Tainá interagiu com os seguidores nas redes sociais e relatou os impactos da reta final da gestação. "O que está pesando é a minha barriga, pressão na pelve e cansaço. Não tenho vontade de fazer nada. Quando entro no banho, dá vontade de pegar uma cadeira para tomar banho. O finalzinho, quando faltam ali duas ou três semanas para o parto, você fica um caco, é cansativo", desabafou.

Questionada por um internauta, ela revelou que não pretende organizar festas de mesversário para o bebê. "Não, gente, não vou fazer. Não fiz do Matteo e da Helena, também não vejo a necessidade de fazer para o Gabriel. Talvez uma festa de um ano, quem sabe, mas também um ano a criança nem aproveita, a festa é para o adulto".

"Pensei em fazer algo maior quando tiver dois, três anos... Não sei, vamos ver como que a vida vai levando as coisas, né? A gente nunca sabe", explicou.