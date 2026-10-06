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Veja fotos do aniversário da filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi
Celebridades

Veja fotos do aniversário da filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Mavie completa 6 anos nesta terça-feira (6); casal também é pai de Mel, de 1, e está à espera da terceira herdeira, que se chamará Mariah

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Mylena Moura
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Parabéns! O jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi celebraram os 3 anos da filha, Mavie, com um festão em São Paulo, nesta terça-feira (6). A comemoração reuniu amigos e familiares, incluindo famosos.
Pais do craque, Neymar e Nadine Gonçalves chegaram à festa, assim como a irmã do atleta, Rafaella Santos. A influenciadora foi acompanhada do namorado, o atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol.
A empresária Duda Siebert esteve presente com a sobrinha, Vicky Justus, de 6 anos. A pequena é filha do empresário Roberto Justus e Ana Paula Siebert. A influenciadora Tata Estaniecki; os jogadores Lucas Moura, Philippe Coutinho; o ex-craque Kaká e a mulher, Carol Dias, também prestigiaram o festão.
Nos stories do Instagram, Biancardi mostrou detalhes da celebração, no tema "show de talentos da Mavie". A decoração, em tons coloridos, teve elementos de estrelas, microfones e notas musicais. Flores, muitos bolos de diferentes formatos e mais quitutes também fizeram parte da festa. Para a ocasião, a família vestiu roupas na cor lilás.
O casal também é pai de Mel, de 1, e está à espera da terceira filha, que se chamará Mariah. Neymar teve outros herdeiros: Davi Lucca, de 15, da antiga relação com Carol Dantas, e Helena, de 2 anos, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.

Homenagem

Mais cedo deste dia, na mesma rede social, a influenciadora homenageou a primogênita. "Hoje você completa três aninhos e eu fico tentando entender como é que o tempo passa tão rápido... Parece que foi ontem que éramos só eu e você, descobrindo a vida juntas. Você tão pequenininha, e eu aprendendo a ser mãe. Foi você quem me deu esse nome, quem me apresentou um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir", iniciou o texto.
"Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Sempre vou dar o meu melhor pra nossa família. Vou escrever aqui o que falamos sempre juntas: 'Eu te amo. Você é minha vida. Princesinha do papai. Amor da vida da mamãe'. Parabéns, filha. Vamos aproveitar o seu dia do jeitinho que você gosta. Te amo muito!", concluiu. A pequena também ganhou um café da manhã especial na brinquedoteca, que contou com balões, fotos e um buquê de flores.
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